ВСУ пытались атаковать Курскую область на танках Bredley. Видео

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Зафиксирован момент уничтожения американской боевой машины пехоты Bradley
Зафиксирован момент уничтожения американской боевой машины пехоты Bradley Фото:
новость из сюжета
ВС России полностью выдавили ВСУ из Курской области

Российские бойцы уничтожили БМП Bradley при отражении массированной атаки ВСУ на Курскую область. Видео поделилась 98-я гвардейская воздушно-десантная дивизия ВС России.

«На Сумском направлении враг предпринял очередную попытку наката на наши позиции, используя две БМП „Бредли“», — пишет telegram-канал «Родная 98-я (ВДВ России)». ВСУ предприняли попытку прорыва в районе населенного пункта Теткино Курской области.

В опубликованных видеоматериалах зафиксирован момент уничтожения американской боевой машины пехоты Bradley, которая двигалась в составе украинской колонны вдоль инженерных заграждений типа «зубы дракона». После подрыва БМП произошла детонация боекомплекта. Всего в атакующей группе противника были замечены две БМП Bradley и несколько квадроциклов.

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Российские бойцы уничтожили БМП Bradley при отражении массированной атаки ВСУ на Курскую область. Видео поделилась 98-я гвардейская воздушно-десантная дивизия ВС России. «На Сумском направлении враг предпринял очередную попытку наката на наши позиции, используя две БМП „Бредли“», — пишет telegram-канал «Родная 98-я (ВДВ России)». ВСУ предприняли попытку прорыва в районе населенного пункта Теткино Курской области. В опубликованных видеоматериалах зафиксирован момент уничтожения американской боевой машины пехоты Bradley, которая двигалась в составе украинской колонны вдоль инженерных заграждений типа «зубы дракона». После подрыва БМП произошла детонация боекомплекта. Всего в атакующей группе противника были замечены две БМП Bradley и несколько квадроциклов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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