Российские бойцы уничтожили БМП Bradley при отражении массированной атаки ВСУ на Курскую область. Видео поделилась 98-я гвардейская воздушно-десантная дивизия ВС России.
«На Сумском направлении враг предпринял очередную попытку наката на наши позиции, используя две БМП „Бредли“», — пишет telegram-канал «Родная 98-я (ВДВ России)». ВСУ предприняли попытку прорыва в районе населенного пункта Теткино Курской области.
В опубликованных видеоматериалах зафиксирован момент уничтожения американской боевой машины пехоты Bradley, которая двигалась в составе украинской колонны вдоль инженерных заграждений типа «зубы дракона». После подрыва БМП произошла детонация боекомплекта. Всего в атакующей группе противника были замечены две БМП Bradley и несколько квадроциклов.
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