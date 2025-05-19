19 мая 2025

На Кубе готовятся выпускать российские карты «Мир»

© Служба новостей «URA.RU»
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Карты «Мир» готовят к выпуску на Кубе
Карты «Мир» готовят к выпуску на Кубе Фото:

Банки на Кубе начали подготовку к выпуску карт российской платежной системы «Мир». Об этом заявила глава Центрального банка Кубы Хуана Лилия Дельгадо Портал.

«В данный момент идет работа над тем, чтобы выпускать карты „Мир“ в кубинских банках. Ответственные органы серьезно над этим работают», — заявила Дельгадо Портал, ее слова приводят «Известия». По ее словам, карты российской платежной системы уже принимаются на территории Кубы, и российские туристы могут использовать их для оплаты товаров и услуг в стране. Она уточнила, что не все банки Кубы будут выпускать эти карты, а процесс их внедрения требует детальной проработки.

Глава ЦБ Кубы также выразила уверенность, что карты «Мир» будут востребованы не только среди российских туристов, но и среди кубинцев, особенно тех, кто часто ездит в Россию. По ее словам, уже есть определенные подвижки в организации выпуска карт, и эта инициатива открывает новые возможности для банковской системы страны.

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Банки на Кубе начали подготовку к выпуску карт российской платежной системы «Мир». Об этом заявила глава Центрального банка Кубы Хуана Лилия Дельгадо Портал. «В данный момент идет работа над тем, чтобы выпускать карты „Мир“ в кубинских банках. Ответственные органы серьезно над этим работают», — заявила Дельгадо Портал, ее слова приводят «Известия». По ее словам, карты российской платежной системы уже принимаются на территории Кубы, и российские туристы могут использовать их для оплаты товаров и услуг в стране. Она уточнила, что не все банки Кубы будут выпускать эти карты, а процесс их внедрения требует детальной проработки. Глава ЦБ Кубы также выразила уверенность, что карты «Мир» будут востребованы не только среди российских туристов, но и среди кубинцев, особенно тех, кто часто ездит в Россию. По ее словам, уже есть определенные подвижки в организации выпуска карт, и эта инициатива открывает новые возможности для банковской системы страны.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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