Паслер захотел построить крупнейшую промзону в Екатеринбурге

Денис Паслер заявил о необходимости создания новой промзоны в Екатеринбурге
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По словам Дениса Паслера, потенциал для новых предприятий в регионе остается высоким
По словам Дениса Паслера, потенциал для новых предприятий в регионе остается высоким Фото:

Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер заявил о необходимости создания в Екатеринбурге новой крупной промышленной территории. Об этом он сказал на встрече с секретарями первичных отделений «Единой России», передает корреспондент URA.RU.

«Если взять количество полноценных новых предприятий, которые создаются. Их же не так много, ни в Екатеринбурге, ни в области <...>. Конечно, Екатеринбургу надо думать вместе с нами (правительством региона — прим. ред.) о еще одной большой [промышленной] территории. Будет ли она связана с особой экономической зоной или нет, для Екатеринбурга это не имеет значения», — сказал Паслер.

Он также отметил, что сегодня приоритетными становятся территории, связанные с наличием вузов, образованием и креативными индустриями. По его словам, потенциал для создания новых предприятий в регионе остается высоким.

В Свердловской области уже действует особая экономическая зона «Титановая долина», которая включает две площадки: «Салда» в Верхней Салде (запущена в декабре 2010 года) и «Уктус» под Екатеринбургом (функционирует с августа 2018 года). В 2025 году власти региона намерены оформить новую площадку в Алапаевске, основным резидентом которой станет завод «Нейвасталь».

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Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер заявил о необходимости создания в Екатеринбурге новой крупной промышленной территории. Об этом он сказал на встрече с секретарями первичных отделений «Единой России», передает корреспондент URA.RU. «Если взять количество полноценных новых предприятий, которые создаются. Их же не так много, ни в Екатеринбурге, ни в области <...>. Конечно, Екатеринбургу надо думать вместе с нами (правительством региона — прим. ред.) о еще одной большой [промышленной] территории. Будет ли она связана с особой экономической зоной или нет, для Екатеринбурга это не имеет значения», — сказал Паслер. Он также отметил, что сегодня приоритетными становятся территории, связанные с наличием вузов, образованием и креативными индустриями. По его словам, потенциал для создания новых предприятий в регионе остается высоким. В Свердловской области уже действует особая экономическая зона «Титановая долина», которая включает две площадки: «Салда» в Верхней Салде (запущена в декабре 2010 года) и «Уктус» под Екатеринбургом (функционирует с августа 2018 года). В 2025 году власти региона намерены оформить новую площадку в Алапаевске, основным резидентом которой станет завод «Нейвасталь».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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