Тульский оружейный завод снабдит белорусских военных боеприпасами

Минобороны Белоруссии и Тульский оружейный завод (ТОЗ) заключили контракт на поставку современных боеприпасов для белорусских военных. Соглашение было подписано на XII Международной выставке вооружения и военной техники MILEX 2025 в Минске.
«Во время Международной выставки вооружения и военной техники MILEX 2025 между Вооруженными силами Республики Беларусь и Императорским Тульским оружейным заводом подписан контракт на поставку современных боеприпасов», — говорится в telegram-канале белорусского ведомства. Там также сказано, что ТОЗ — старейший оружейный завод России.
В выставке участвуют представители оборонных предприятий Белоруссии, России, Китая, Ирана, Пакистана и Индии. По данным организаторов, число компаний-участников выросло в 1,5 раза по сравнению с прошлым годом. Работа экспозиции продлится до 24 мая.
Ранее на выставке MILEX-2025 в Минске министерство обороны Белоруссии уже заключило ряд контрактов с российскими предприятиями, включая соглашения с «Уралвагонзаводом» на поставку, ремонт и обслуживание военной техники. Эти договоренности уже ранее обсуждались на встрече главы УВЗ Александра Потапова с министром обороны Беларуси Андреем Фединым.
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