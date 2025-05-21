Тульский оружейный завод снабдит белорусских военных боеприпасами

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Тульский оружейный завод начнет поставлять боеприпасы ВС Белоруссии
Тульский оружейный завод начнет поставлять боеприпасы ВС Белоруссии Фото:

Минобороны Белоруссии и Тульский оружейный завод (ТОЗ) заключили контракт на поставку современных боеприпасов для белорусских военных. Соглашение было подписано на XII Международной выставке вооружения и военной техники MILEX 2025 в Минске.

«Во время Международной выставки вооружения и военной техники MILEX 2025 между Вооруженными силами Республики Беларусь и Императорским Тульским оружейным заводом подписан контракт на поставку современных боеприпасов», — говорится в telegram-канале белорусского ведомства. Там также сказано, что ТОЗ  — старейший оружейный завод России. 

В выставке участвуют представители оборонных предприятий Белоруссии, России, Китая, Ирана, Пакистана и Индии. По данным организаторов, число компаний-участников выросло в 1,5 раза по сравнению с прошлым годом. Работа экспозиции продлится до 24 мая.

Ранее на выставке MILEX-2025 в Минске министерство обороны Белоруссии уже заключило ряд контрактов с российскими предприятиями, включая соглашения с «Уралвагонзаводом» на поставку, ремонт и обслуживание военной техники. Эти договоренности уже ранее обсуждались на встрече главы УВЗ Александра Потапова с министром обороны Беларуси Андреем Фединым.

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Минобороны Белоруссии и Тульский оружейный завод (ТОЗ) заключили контракт на поставку современных боеприпасов для белорусских военных. Соглашение было подписано на XII Международной выставке вооружения и военной техники MILEX 2025 в Минске. «Во время Международной выставки вооружения и военной техники MILEX 2025 между Вооруженными силами Республики Беларусь и Императорским Тульским оружейным заводом подписан контракт на поставку современных боеприпасов», — говорится в telegram-канале белорусского ведомства. Там также сказано, что ТОЗ  — старейший оружейный завод России.  В выставке участвуют представители оборонных предприятий Белоруссии, России, Китая, Ирана, Пакистана и Индии. По данным организаторов, число компаний-участников выросло в 1,5 раза по сравнению с прошлым годом. Работа экспозиции продлится до 24 мая. Ранее на выставке MILEX-2025 в Минске министерство обороны Белоруссии уже заключило ряд контрактов с российскими предприятиями, включая соглашения с «Уралвагонзаводом» на поставку, ремонт и обслуживание военной техники. Эти договоренности уже ранее обсуждались на встрече главы УВЗ Александра Потапова с министром обороны Беларуси Андреем Фединым.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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