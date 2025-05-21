«Уралвагонзавод» снабдит Беларусь военной техникой

«Уралвагонзавод» (Нижний Тагил, входит в концерн УВЗ госкорпорации «Ростех») договорился с министерством обороны Беларуси о поставках техники. Об этом сообщает белорусское ведомство.
«По результатам проделанной за последний год работы подписан ряд взаимовыгодных контрактов на поставку, ремонт и обслуживание продукции военного назначения для нужд Вооруженных Сил», — говорится в сообщении белорусского министерства обороны. Договоренности достигли в рамках международной выставки вооружения MILEX-2025 в Минске.
Также гендиректор УВЗ Александр Потапов встретился с министром обороны Беларуси Андреем Фединым. Стороны обсудили тенденции и разработки в области военной бронетехники и сотрудничество.
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