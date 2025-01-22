Пермская художественная галерея выпустила книгу для детей, которая посвящена одному из главных брендов Прикамья — храмовой деревянной скульптуре, или иначе пермским деревянным богам. Как рассказали URA.RU в музее, издание «Ангельские истории» (6+) изобилует иллюстрациями, а ее главный герой — скульптура ангела из коллекции галереи.
«Читателей ждет не только простой и понятный рассказ о коллекции, но и занимательные иллюстрации и пояснения к ним. На страницах издания вместе с детьми можно найти ответы на самые разные вопросы: как в галерее появилось собрание пермской деревянной скульптуры, что мы знаем об авторах этих произведений, каких святых они изображают. Повествование в книге ведется от лица главного героя — скульптуры ангела из коллекции галереи», — рассказали в музее.
«Ангельские истории» вышли тиражом в 1000 экземпляров. В планах у галереи в этом году выпустить издание, посвященное собранию живописи.
Осенью 2024 года, как рассказывало URA.RU, в Пермской художественной галерее презентовали альбом-каталог «Наследие Императоров. Произведения русского Императорского фарфорового завода». Тогда директор музея Юлия Тавризян анонсировала выход детской книги.
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