22 января 2025

Пермская галерея выпустила детскую книгу о деревянных богах. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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История деревянной скульптуры станет понятнее детям
История деревянной скульптуры станет понятнее детям Фото:

Пермская художественная галерея выпустила книгу для детей, которая посвящена одному из главных брендов Прикамья — храмовой деревянной скульптуре, или иначе пермским деревянным богам. Как рассказали URA.RU в музее, издание «Ангельские истории» (6+) изобилует иллюстрациями, а ее главный герой — скульптура ангела из коллекции галереи.

«Читателей ждет не только простой и понятный рассказ о коллекции, но и занимательные иллюстрации и пояснения к ним. На страницах издания вместе с детьми можно найти ответы на самые разные вопросы: как в галерее появилось собрание пермской деревянной скульптуры, что мы знаем об авторах этих произведений, каких святых они изображают. Повествование в книге ведется от лица главного героя — скульптуры ангела из коллекции галереи», — рассказали в музее.

«Ангельские истории» вышли тиражом в 1000 экземпляров. В планах у галереи в этом году выпустить издание, посвященное собранию живописи.

Осенью 2024 года, как рассказывало URA.RU, в Пермской художественной галерее презентовали альбом-каталог «Наследие Императоров. Произведения русского Императорского фарфорового завода». Тогда директор музея Юлия Тавризян анонсировала выход детской книги. 

Книга уже доступна покупателям
Книга уже доступна покупателям
Фото:

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Пермская художественная галерея выпустила книгу для детей, которая посвящена одному из главных брендов Прикамья — храмовой деревянной скульптуре, или иначе пермским деревянным богам. Как рассказали URA.RU в музее, издание «Ангельские истории» (6+) изобилует иллюстрациями, а ее главный герой — скульптура ангела из коллекции галереи. «Читателей ждет не только простой и понятный рассказ о коллекции, но и занимательные иллюстрации и пояснения к ним. На страницах издания вместе с детьми можно найти ответы на самые разные вопросы: как в галерее появилось собрание пермской деревянной скульптуры, что мы знаем об авторах этих произведений, каких святых они изображают. Повествование в книге ведется от лица главного героя — скульптуры ангела из коллекции галереи», — рассказали в музее. «Ангельские истории» вышли тиражом в 1000 экземпляров. В планах у галереи в этом году выпустить издание, посвященное собранию живописи. Осенью 2024 года, как рассказывало URA.RU, в Пермской художественной галерее презентовали альбом-каталог «Наследие Императоров. Произведения русского Императорского фарфорового завода». Тогда директор музея Юлия Тавризян анонсировала выход детской книги. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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