Водитель главного танкового завода РФ получил орден от Путина. Видео

Президент РФ Путин вручил орден Почета сотруднику «Уралвагонзавода»
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Владимир Путин вручил орден Сергею Мелентьеву
Владимир Путин вручил орден Сергею Мелентьеву Фото:

Президент РФ Владимир Путин вручил орден Почета водителю-испытателю в дорожных условиях боевых и спецмашин «Уралвагонзавода» (УВЗ, Нижний Тагил, входит в концерн «Ростех») Сергею Мелентьеву. Церемония награждения проходит в Кремле, сообщает корреспондент URA.RU. Трансляцию также ведет канал «Россия-24». 

Госнаграды президент вручил 22 мая. Орденом Почета были удостоены двое — сотрудник «Уралвагонзавода» и президент Российской академии музыки имени Гнесиных Галина Маяровская. 

В конце декабря 2024 года завод завершил выполнение двух контрактов Минобороны РФ. Были отправлены на СВО танки Т-90М «Прорыв» и модернизированные Т-72Б3. Как тогда отметили в пресс-службе «Уралвагонзавода», весь год сотрудники круглосуточно обеспечивали войска армии страны современной боевой техникой.

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Президент РФ Владимир Путин вручил орден Почета водителю-испытателю в дорожных условиях боевых и спецмашин «Уралвагонзавода» (УВЗ, Нижний Тагил, входит в концерн «Ростех») Сергею Мелентьеву. Церемония награждения проходит в Кремле, сообщает корреспондент URA.RU. Трансляцию также ведет канал «Россия-24».  Госнаграды президент вручил 22 мая. Орденом Почета были удостоены двое — сотрудник «Уралвагонзавода» и президент Российской академии музыки имени Гнесиных Галина Маяровская.  В конце декабря 2024 года завод завершил выполнение двух контрактов Минобороны РФ. Были отправлены на СВО танки Т-90М «Прорыв» и модернизированные Т-72Б3. Как тогда отметили в пресс-службе «Уралвагонзавода», весь год сотрудники круглосуточно обеспечивали войска армии страны современной боевой техникой.
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© Служба новостей «URA.RU»
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