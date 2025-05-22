Президент РФ Владимир Путин вручил орден Почета водителю-испытателю в дорожных условиях боевых и спецмашин «Уралвагонзавода» (УВЗ, Нижний Тагил, входит в концерн «Ростех») Сергею Мелентьеву. Церемония награждения проходит в Кремле, сообщает корреспондент URA.RU. Трансляцию также ведет канал «Россия-24».
Госнаграды президент вручил 22 мая. Орденом Почета были удостоены двое — сотрудник «Уралвагонзавода» и президент Российской академии музыки имени Гнесиных Галина Маяровская.
В конце декабря 2024 года завод завершил выполнение двух контрактов Минобороны РФ. Были отправлены на СВО танки Т-90М «Прорыв» и модернизированные Т-72Б3. Как тогда отметили в пресс-службе «Уралвагонзавода», весь год сотрудники круглосуточно обеспечивали войска армии страны современной боевой техникой.
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