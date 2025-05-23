Новосибирского министра отстранили от должности из-за госзакупок на нужды СВО

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Новосибирского министра промышленности и торговли отстранили от должности
Новосибирского министра промышленности и торговли отстранили от должности Фото:

Министр промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Андрей Гончаров временно отстранен от должности по решению суда из-за государственных закупок на нужды СВО. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. Мера принята в рамках расследования уголовного дела о превышении должностных полномочий.

«Министр промышленности, торговли и развития предпринимательства НСО обвиняется ... [в ] превышении должностных полномочий», — написали в telegram-канале ведомства. Суд, приняв во внимание позицию прокуратуры, удовлетворил ходатайство следствия и отстранил Гончарова от занимаемой должности до 12 июля 2025 года.

Глава Минпромторга Новосибирской области Андрей Гончаров был задержан 13 мая в рамках расследования уголовного дела, связанного с выявленными нарушениями при проведении государственных закупок. Следствие полагает, что нарушения касаются контрактов на общую сумму 95 миллионов рублей. По данным следственных органов, противоправная деятельность группы лиц продолжалась с мая прошлого года по январь нынешнего года.

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Министр промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Андрей Гончаров временно отстранен от должности по решению суда из-за государственных закупок на нужды СВО. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. Мера принята в рамках расследования уголовного дела о превышении должностных полномочий. «Министр промышленности, торговли и развития предпринимательства НСО обвиняется ... [в ] превышении должностных полномочий», — написали в telegram-канале ведомства. Суд, приняв во внимание позицию прокуратуры, удовлетворил ходатайство следствия и отстранил Гончарова от занимаемой должности до 12 июля 2025 года. Глава Минпромторга Новосибирской области Андрей Гончаров был задержан 13 мая в рамках расследования уголовного дела, связанного с выявленными нарушениями при проведении государственных закупок. Следствие полагает, что нарушения касаются контрактов на общую сумму 95 миллионов рублей. По данным следственных органов, противоправная деятельность группы лиц продолжалась с мая прошлого года по январь нынешнего года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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