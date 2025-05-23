Министр культуры Любимова приехала на прощание с Григоровичем

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Любимова отметила, что вклад Григоровича в мировой балет невозможно переоценить
Любимова отметила, что вклад Григоровича в мировой балет невозможно переоценить Фото:

Министр культуры РФ Ольга Любимова приехала на церемонию прощания с выдающимся балетмейстером Юрием Григоровичем. Церемония проходит в Большом театре в Москве.

«Мы понимаем, что мировой балет без Григоровича был бы другим. А еще мы понимаем прекрасно, что мирового балета без Григоровича не будет никогда», — сказала Любимова, передает Starhit.ru. Она отметила, что вклад Григоровича в мировой балет невозможно переоценить.

Причиной смерти Юрия Николаевича Григоровича стали осложнения после двусторонней пневмонии. Последние две недели жизни 98-летний артист провел в Центральной клинической больнице (ЦКБ) в Москве, где врачи боролись за его жизнь. Несмотря на усилия медиков, организм хореографа не выдержал тяжелого заболевания. На церемонию прощания также приехал экс-премьер Большого театра Николай Цискаридзе.

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Министр культуры РФ Ольга Любимова приехала на церемонию прощания с выдающимся балетмейстером Юрием Григоровичем. Церемония проходит в Большом театре в Москве. «Мы понимаем, что мировой балет без Григоровича был бы другим. А еще мы понимаем прекрасно, что мирового балета без Григоровича не будет никогда», — сказала Любимова, передает Starhit.ru. Она отметила, что вклад Григоровича в мировой балет невозможно переоценить. Причиной смерти Юрия Николаевича Григоровича стали осложнения после двусторонней пневмонии. Последние две недели жизни 98-летний артист провел в Центральной клинической больнице (ЦКБ) в Москве, где врачи боролись за его жизнь. Несмотря на усилия медиков, организм хореографа не выдержал тяжелого заболевания. На церемонию прощания также приехал экс-премьер Большого театра Николай Цискаридзе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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