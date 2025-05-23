Министр культуры Любимова приехала на прощание с Григоровичем

Министр культуры РФ Ольга Любимова приехала на церемонию прощания с выдающимся балетмейстером Юрием Григоровичем. Церемония проходит в Большом театре в Москве.
«Мы понимаем, что мировой балет без Григоровича был бы другим. А еще мы понимаем прекрасно, что мирового балета без Григоровича не будет никогда», — сказала Любимова, передает Starhit.ru. Она отметила, что вклад Григоровича в мировой балет невозможно переоценить.
Причиной смерти Юрия Николаевича Григоровича стали осложнения после двусторонней пневмонии. Последние две недели жизни 98-летний артист провел в Центральной клинической больнице (ЦКБ) в Москве, где врачи боролись за его жизнь. Несмотря на усилия медиков, организм хореографа не выдержал тяжелого заболевания. На церемонию прощания также приехал экс-премьер Большого театра Николай Цискаридзе.
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