На кладбище Сургута обустроят захоронения участников СВО

В Сургуте (ХМАО) начались работы по благоустройству Чернореченского кладбища. Здесь особое внимание уделят Аллее воинских захоронений и участкам, где покоятся участники специальной военной операции. Об этом 24 мая сообщила администрация города в официальном telegram-канале.
«В Сургуте приступили к благоустройству Чернореченского кладбища. Особое внимание будет уделено Аллее воинских захоронений. В этом году планируется благоустроить часть сектора № 13, где похоронены участники специальной военной операции», — говорится в сообщении. Предусмотрен целый комплекс работ. Будет проведена укладка плитки, обустройство тротуаров и проходов между местами захоронений, а также организация зоны памяти для возложения цветов.
Помимо этого, на регулярной основе проводится уход за могилами участников Великой Отечественной войны, родственники которых не могут самостоятельно заботиться о захоронениях. В этом году специалисты также приступили к обновлению здания крематория, который эксплуатируется уже 20 лет. Завершить все работы планируют к концу лета.
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