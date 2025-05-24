24 мая 2025
23 мая 2025

На кладбище Сургута обустроят захоронения участников СВО

© Служба новостей «URA.RU»
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Работы на кладбище будут завершены до конца лета
Работы на кладбище будут завершены до конца лета Фото:

В Сургуте (ХМАО) начались работы по благоустройству Чернореченского кладбища. Здесь особое внимание уделят Аллее воинских захоронений и участкам, где покоятся участники специальной военной операции. Об этом 24 мая сообщила администрация города в официальном telegram-канале.

«В Сургуте приступили к благоустройству Чернореченского кладбища. Особое внимание будет уделено Аллее воинских захоронений. В этом году планируется благоустроить часть сектора № 13, где похоронены участники специальной военной операции», — говорится в сообщении. Предусмотрен целый комплекс работ. Будет проведена укладка плитки, обустройство тротуаров и проходов между местами захоронений, а также организация зоны памяти для возложения цветов.

Помимо этого, на регулярной основе проводится уход за могилами участников Великой Отечественной войны, родственники которых не могут самостоятельно заботиться о захоронениях. В этом году специалисты также приступили к обновлению здания крематория, который эксплуатируется уже 20 лет. Завершить все работы планируют к концу лета.

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В Сургуте (ХМАО) начались работы по благоустройству Чернореченского кладбища. Здесь особое внимание уделят Аллее воинских захоронений и участкам, где покоятся участники специальной военной операции. Об этом 24 мая сообщила администрация города в официальном telegram-канале. «В Сургуте приступили к благоустройству Чернореченского кладбища. Особое внимание будет уделено Аллее воинских захоронений. В этом году планируется благоустроить часть сектора № 13, где похоронены участники специальной военной операции», — говорится в сообщении. Предусмотрен целый комплекс работ. Будет проведена укладка плитки, обустройство тротуаров и проходов между местами захоронений, а также организация зоны памяти для возложения цветов. Помимо этого, на регулярной основе проводится уход за могилами участников Великой Отечественной войны, родственники которых не могут самостоятельно заботиться о захоронениях. В этом году специалисты также приступили к обновлению здания крематория, который эксплуатируется уже 20 лет. Завершить все работы планируют к концу лета.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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