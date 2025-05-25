В Нижневартовске (ХМАО) полиция нашла и задержала мужчину, регулярно справлявшего нужду в подъезде дома №35 по улице Ханты-Мансийской. На него завели административное дело, сообщили URA.RU в пресс-службе окружного УМВД.
«Нарушителя установили: это местный житель 1984 года рождения. В отношении него составлен административный протокол по статье 20.1 КоАП РФ за мелкое хулиганство», — сообщили агентству в полиции. По информации источника URA.RU, мужчину поместили в психоневрологический диспансер.
Жалоба на поведение мужчины ранее была опубликована в telegram-канале «ЧП Нижневартовск». Местные жители утверждали, что он ежедневно гадит в первом подъезде, мешает работе уборщицы, срывает объявления с доски и игнорирует замечания. По их словам, многочисленные обращения в полицию не приносили результата, и они были вынуждены обратиться к властям через соцсети.
На видео, которое сняли жители, мужчина сообщает о том, что у него нет квартиры и ему негде жить. Также в разговоре он жалуется, что его регулярно избивают неизвестные.
Ранее URA.RU писало, что в Сургуте курьер «Самоката» вызвал негодование у местных жителей. Он справил нужду в мусоропровод жилой многоэтажки.
Автор видео: telegram-канал «ЧП Нижневартовск»
Автор видео: telegram-канал «ЧП Нижневартовск»
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