Паводок отрезал доступ к нескольким СНТ в Ишиме

Из-за паводка в Ишиме был ограничен проезд к садоводческим некоммерческим товариществам (СНТ) на правом берегу реки. Об этом 26 мая сообщил глава города Ишим Федор Шишкин в своем официальном Telegram-канале.
«Вода в реке Ишим уходит, но не так быстро, как хотелось бы. В целях безопасности садоводов доступ в СНТ на правом берегу реки пока ограничен», — обратил внимание мэр города.
Он также добавил, что специалисты уже обследовали дороги, ведущие к СНТ. В целом они остались целыми, однако по краям полотна обнаружены промоины. Их планируют засыпать грунтом после схода воды.
По словам главы города, согласно предварительным прогнозам, если темпы падения уровня воды сохранятся, дорога к СНТ может освободиться к следующей неделе. После этого движение общественного транспорта в направлении садов «Машиностроитель», «Швейник» и «Коммунальник» будет возобновлено.
Ранее, в начале мая, уровень воды в реке Ишим превышал критическую отметку на 22 сантиметра, что создавало риск нарушения транспортного сообщения и подтопления дорог, ведущих к населенным пунктам и садоводческим товариществам. Тогда власти сообщали, что ситуация находится под контролем, а дамбы и насыпи выдерживают нагрузку. В прошлом году подобные сооружения уже справлялись с более высоким уровнем воды.
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