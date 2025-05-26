В Челябинской области к концу первого квартала отставание объемов производства от соответствующего периода годовой давности увеличилось. Согласно данным Челябинскстата, в марте показатель достиг 95,4%, показав самое низкое значение с начала года.
«Индекс промышленного производства в процентах к соответствующему периоду предыдущего года. В январе составил 96,5%, в феврале — 96,8%, в марте — 95,4%», — отметил в отчете Челябинскстат.
Годом ранее в тот же период наблюдалось превышение показателей. В январе тогда рост равнялся 102,9%, в феврале — 103,3%, в марте — 101,4%.
Несмотря на снижение данных первого квартала в годовом выражении, помесячные темпы пошли в рост. Если в январе в сравнении с декабрем наблюдалось падение до 71,8%, то уже в феврале промышленность работала на увеличенных оборотах: в феврале — плюс 3,6% к январю, в марте — прирост на 10,9% к предыдущему месяцу.
Уверенней остальных себя чувствовали отрасли сектора водоснабжения, сбора и утилизации отходов (прирост за квартал 12,3% в годовом исчислении), хуже — отрасль добычи полезных ископаемых (88,9%). На обрабатывающие производства пришлись 96,4%, а на энергетику — 96,5%.
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