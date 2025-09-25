Горнолыжный курорт «Евразия» и Аркаим станут площадками для проведения свадеб

Горнолыжный курорт «Евразия» и Аркаим в Челябинской области станут новыми площадками для регистрации брака. Об этом рассказала председатель Государственного комитета по делам ЗАГС Людмила Рерих на пресс-конференции в медиахолдинге «Гранада-Пресс».
«В Челябинской области уже не первый год работают дополнительные площадки для проведения церемоний торжественной регитсрации брака. мы постоянно обновляем этот перечень с учетом востребованности. На следующий год готовятся нормативные документы по двум новым площадкам: это горнолыжный курорт „Евразия“ и Аркаим», — пояснила Рерих.
Специалист выходит на площадку со всеми необходимыми документами для регистрации брака, бланками строгой отчетности, журналами, штампами и другими атрибутами. Для этого необходимы нормативно-правовые акты, свидетельсвующие о том, что площадка на этот день закреплена за отделом ЗАГС.
«Горнолыжные курорты пользуются популярностью в зимнее время, на „Евразии“ ранее уже было определено место и есть договоренности, Аркаим будет доступен в летнее время, площадка будет открыта на зеркальную дату — 26.06.2026 года. Мы прислушиваемся к пожеланиям молодоженов и готовы рассмотреть и другие площадки», — добавила Рерих.
Для регистрации брака доступны парки, скверы, набережная, речной трамвайчик и другие живописные места региона. Так, на Айских притесах получаются очень красивые фотографии со свадебной церемонии. В парке имени Гагарина очень востребована летняя площадка. Кроме того, активно идет регистрация брака в Пушкинском зале Центральной библиотеки. В Магнитогорске часто проводят свадьбы в парке «Притяжение».
