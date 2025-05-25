Топ-менеджер из ХМАО возглавил крупную нефтесервисную компанию

Генеральным директором группы компаний «Петро Велт Технолоджис» (PeWeTe), работающей в сфере нефтесервиса, стал выходец из ХМАО. Ее возглавил бывший исполнительный директор нефтяной компании «Катобьнефть» из Нижневартовска Андрей Трегубов.
«С 25 мая 2025 года генеральным директором Группы компаний „Петро Велт Технолоджис“ назначен Андрей Трегубов. В Группе компаний он прошел путь от начальника цеха по забурке боковых стволов ООО „КАТойл-Дриллинг“ до исполнительного директора ООО „КАТОБЬНЕФТЬ“», — сообщается на сайте компании.
Трегубов окончил Пермский государственный технический университет по специальности «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений». В нефтегазовой отрасли он работает более 25 лет, 18 из которых — на руководящих должностях. Карьеру начал в компании «Лукойл» как оператор по добыче нефти и газа, затем трудился в ООО «БК Евразия», «Шлюмберже Лоджелко Инк.» и ООО «НьюТек Сервисез». Трудился в дочерних компаниях «Петро Велт Технолоджис» в ХМАО — ООО «КАТойл-Дриллинг» и «КАТОБЬНЕФТЬ».
Трегубов сменил на посту Михаила Сыртланова, который также пришел в управление из югорского дочернего общества: больше десяти лет работал в ООО «КАТКонефть» в Когалыме. Прежний директор продержался на посту чуть больше года.
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