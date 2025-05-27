Россиянам рассказали о минусах кредитных каникул

Кредчек предупредил о начисляемых процентах во время кредитных каникул
© Служба новостей «URA.RU»
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Банки начисляют проценты даже во время кредитных каникул
Банки начисляют проценты даже во время кредитных каникул Фото:

У кредитных каникул, которые предоставляют россиянам в виде отсрочки платежа на срок до шести месяцев, есть ряд минусов. Это начисление процентов, продление срока погашения займа и установленные максимума по суммам. Об этом рассказал основатель сервиса проверки кредитных историй «Кредчек» Эльман Мехтиев. 

«При всех плюсах у этого способа временно не вносить платежи по долгу (кредитных каникул, — ред.) есть и минусы. Конечно, они условные, но с точки зрения многих граждан все-же носят негативный характер. Это начисление процентов — во время кредитных каникул кредитор продолжает начислять проценты», — рассказал агентству «Прайм» Мехтиев. 

Еще один недостаток — это увеличение срока погашения кредита. К установленному сроку возврата средств добавляется период, предоставляемый в виде отсрочки. Таким образом, общий размер выплаты остается неизменным и не уменьшается. Помимо этого, кредитные каникулы предоставляются исключительно по займам и кредитам, размер которых не превышает установленный правительством предельный уровень.

У половины жителей страны сумма непогашенной задолженности по кредитам наличными не превышает 250 тысяч рублей. При этом средний объем долга увеличился с 450 тысяч рублей в начале года до 463 тысяч рублей, пишет «Царьград».

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У кредитных каникул, которые предоставляют россиянам в виде отсрочки платежа на срок до шести месяцев, есть ряд минусов. Это начисление процентов, продление срока погашения займа и установленные максимума по суммам. Об этом рассказал основатель сервиса проверки кредитных историй «Кредчек» Эльман Мехтиев.  «При всех плюсах у этого способа временно не вносить платежи по долгу (кредитных каникул, — ред.) есть и минусы. Конечно, они условные, но с точки зрения многих граждан все-же носят негативный характер. Это начисление процентов — во время кредитных каникул кредитор продолжает начислять проценты», — рассказал агентству «Прайм» Мехтиев.  Еще один недостаток — это увеличение срока погашения кредита. К установленному сроку возврата средств добавляется период, предоставляемый в виде отсрочки. Таким образом, общий размер выплаты остается неизменным и не уменьшается. Помимо этого, кредитные каникулы предоставляются исключительно по займам и кредитам, размер которых не превышает установленный правительством предельный уровень. У половины жителей страны сумма непогашенной задолженности по кредитам наличными не превышает 250 тысяч рублей. При этом средний объем долга увеличился с 450 тысяч рублей в начале года до 463 тысяч рублей, пишет «Царьград».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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