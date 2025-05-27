Россиянам рассказали о минусах кредитных каникул

У кредитных каникул, которые предоставляют россиянам в виде отсрочки платежа на срок до шести месяцев, есть ряд минусов. Это начисление процентов, продление срока погашения займа и установленные максимума по суммам. Об этом рассказал основатель сервиса проверки кредитных историй «Кредчек» Эльман Мехтиев.
«При всех плюсах у этого способа временно не вносить платежи по долгу (кредитных каникул, — ред.) есть и минусы. Конечно, они условные, но с точки зрения многих граждан все-же носят негативный характер. Это начисление процентов — во время кредитных каникул кредитор продолжает начислять проценты», — рассказал агентству «Прайм» Мехтиев.
Еще один недостаток — это увеличение срока погашения кредита. К установленному сроку возврата средств добавляется период, предоставляемый в виде отсрочки. Таким образом, общий размер выплаты остается неизменным и не уменьшается. Помимо этого, кредитные каникулы предоставляются исключительно по займам и кредитам, размер которых не превышает установленный правительством предельный уровень.
У половины жителей страны сумма непогашенной задолженности по кредитам наличными не превышает 250 тысяч рублей. При этом средний объем долга увеличился с 450 тысяч рублей в начале года до 463 тысяч рублей, пишет «Царьград».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.