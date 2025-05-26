26 мая 2025

Бывший силовик стал главой инспекции гостехнадзора Пермского края

Владимир Козырев возглавил инспекцию гостехнадзора Пермского края
© Служба новостей «URA.RU»
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Новый глава ведомства вступил в должность 27 мая
Новый глава ведомства вступил в должность 27 мая Фото:

В Пермском крае назначен новый руководитель регионального гостехнадзора. Главой ведомства стал Владимир Козырев.

«Должность руководителя Инспекции государственного технического надзора региона занял Владимир Козырев», — пишет газета «Звезда» со ссылкой на свои источники. Уточняется, что он приступил к работе 27 мая.

Козырев сменил Игоря Морозова, который сейчас является главой Осинского округа. Про Козырева известно, что он работал в полиции, Росгвардии и занимал должность заместителя начальника Управления вневедомственной охраны Перми. URA.RU направило запрос в пресс-службу Госстройнадзора Прикамья. Ответ ожидается.

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В Пермском крае назначен новый руководитель регионального гостехнадзора. Главой ведомства стал Владимир Козырев. «Должность руководителя Инспекции государственного технического надзора региона занял Владимир Козырев», — пишет газета «Звезда» со ссылкой на свои источники. Уточняется, что он приступил к работе 27 мая. Козырев сменил Игоря Морозова, который сейчас является главой Осинского округа. Про Козырева известно, что он работал в полиции, Росгвардии и занимал должность заместителя начальника Управления вневедомственной охраны Перми. URA.RU направило запрос в пресс-службу Госстройнадзора Прикамья. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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