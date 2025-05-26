Бывший силовик стал главой инспекции гостехнадзора Пермского края

В Пермском крае назначен новый руководитель регионального гостехнадзора. Главой ведомства стал Владимир Козырев.
«Должность руководителя Инспекции государственного технического надзора региона занял Владимир Козырев», — пишет газета «Звезда» со ссылкой на свои источники. Уточняется, что он приступил к работе 27 мая.
Козырев сменил Игоря Морозова, который сейчас является главой Осинского округа. Про Козырева известно, что он работал в полиции, Росгвардии и занимал должность заместителя начальника Управления вневедомственной охраны Перми. URA.RU направило запрос в пресс-службу Госстройнадзора Прикамья. Ответ ожидается.
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