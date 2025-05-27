Названа рыночная цена квадратного метра жилья в Челябинске

Глава Челябинска Алексей Лошкин во втором квартале 2025 года утвердил средний размер рыночной стоимости жилья. По нормативу цена квадратного метра составила 86 463 рубля, сообщается на сайте мэрии.
«Установить норматив стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по городу Челябинску на второй квартал 2025 года в размере 86 463 рублей. Норматив нужен для расчета размера соцвыплат на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства молодым семьям — участникам подпрограмм», — сообщается на сайте.
На среднюю стоимость жилья будут ориентироваться службы, чтобы рассчитывать соцвыплаты на приобретение и строительство частных домов и квартир. В первом квартале 2025 года средняя рыночная стоимость квадрата снизилась и составляла 85 958 рублей. По сравнению с четвертым кварталом 2024 года цена за квадрат тогда уменьшилась более, чем на 10 тысяч рублей. На тот момент она составляла 96 218 рублей за квадратный метр.
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