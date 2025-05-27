В авиакомпании рассказали, как пытались спасти умершую в самолете из Екатеринбурга

Nordwind: экипаж оказывал необходимую помощь екатеринбурженке, умершей на борту
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Посадки самолета ожидали медики и экстренные службы
Посадки самолета ожидали медики и экстренные службы Фото:
новость из сюжета
Пассажирка скончалась в самолете Екатеринбург-Сочи

Экипаж самолета авиакомпании Nordwind пытался реанимировать 42-летнюю пассажирку, которая скончалась в летевшем из Екатеринбурга в Сочи судне. Об этом рассказали представители перевозчика.

«Экипаж оказывал пассажирке необходимую помощь и проводил реанимационные действия до момента вынужденной посадки самолета по решению командира воздушного судна», — пояснили там. После приземления к самолету прибыли экстренные службы и медики.

Инцидент произошел днем 27 мая, когда самолет был над территорией Казахстана. Судно развернули над селом Мукур и посадили в аэропорту Актобе. Спасти ее не удалось, она умерла еще до посадки. Предположительно, проблем со здоровьем у женщины не было. У погибшей осталось трое детей. Подробнее о трагедии, — в сюжете URA.RU.

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Экипаж самолета авиакомпании Nordwind пытался реанимировать 42-летнюю пассажирку, которая скончалась в летевшем из Екатеринбурга в Сочи судне. Об этом рассказали представители перевозчика. «Экипаж оказывал пассажирке необходимую помощь и проводил реанимационные действия до момента вынужденной посадки самолета по решению командира воздушного судна», — пояснили там. После приземления к самолету прибыли экстренные службы и медики. Инцидент произошел днем 27 мая, когда самолет был над территорией Казахстана. Судно развернули над селом Мукур и посадили в аэропорту Актобе. Спасти ее не удалось, она умерла еще до посадки. Предположительно, проблем со здоровьем у женщины не было. У погибшей осталось трое детей. Подробнее о трагедии, — в сюжете URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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