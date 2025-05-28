Верховный суд не стал списывать долги россиянину, взявшему 10 кредитов за неделю

Верховный суд РФ подтвердил решения нижестоящих судов, которые отказали в освобождении от кредитных обязательств гражданина России. Верховный суд посчитал, что банкрот воспользовался задержкой в обновлении данных о займах в бюро кредитных историй и не раскрыл истинные цели получения средств.
«ВС отверг аргументы должника, отказавшись освободить его от обязательств», — сообщает Коммерсант. Несмотря на то, что обычно после завершения процедуры банкротства долги списываются, ВС указал на исключения, такие как недобросовестное поведение должника по отношению к кредиторам.
Гражданин взял десять потребительских кредитов на сумму 7,4 миллиона рублей, из которых девять были оформлены за одну неделю и столкнулся с отказом в списании долгов. После сокращения на работе и увольнения он инициировал процедуру своего банкротства. В мае 2024 года два банка выступили против списания его долгов, в то время как финансовый управляющий настаивал на освобождении мужчины от обязательств.
Суды разных инстанций по-разному оценили ситуацию. Первая инстанция защитила интересы кредиторов, указав на невозможность проверить долговую нагрузку гражданина из-за быстрого оформления займов. Апелляция поначалу списала все долги, отмечая увольнение россиянина и ухудшение его материального положения, однако окружная кассация снова поддержала банки.
Обращение в Верховный суд было инициировано самим гражданином, который утверждал, что не обманывал кредиторов и его доходы были достаточными для обслуживания кредитов на момент их получения. Экономколлегия ВС, которая часто отменяет решения нижестоящих инстанций, на этот раз отвергла аргументы должника, подтвердив его обязательства по долгам.
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