Жителей Пермского края приглашают сдать кровь

В июне в Пермском крае пройдут Дни донора
© Служба новостей «URA.RU»
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После сдачи крови доноры получают компенсацию на питание в размере 997 рублей
После сдачи крови доноры получают компенсацию на питание в размере 997 рублей Фото:

В июне 2025 года жители нескольких городов Пермского края смогут принять участие в Днях донора, которые организует Пермская краевая станция переливания крови. Выездные станции будут работать в Верещагино, Чусовом, Березовке, Елово, Горнозаводске и Чернушке.

«Донорская кровь необходима для проведения хирургических операций, лечения тяжелых заболеваний, а также при оказании помощи пострадавшим в авариях и чрезвычайных ситуациях. Донорство крови позволяет спасти жизни и улучшить здоровье многих пациентов Прикамья», — сообщает telegram-канал правительства Пермского края. 

График работы выездных пунктов опубликован в социальных сетях Пермской краевой  станции переливания крови. Отмечается, что после сдачи крови доноры получают справку, дающую право на два дня отдыха с сохранением среднего заработка, а также денежную компенсацию на питание в размере 997 рублей.

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В июне 2025 года жители нескольких городов Пермского края смогут принять участие в Днях донора, которые организует Пермская краевая станция переливания крови. Выездные станции будут работать в Верещагино, Чусовом, Березовке, Елово, Горнозаводске и Чернушке. «Донорская кровь необходима для проведения хирургических операций, лечения тяжелых заболеваний, а также при оказании помощи пострадавшим в авариях и чрезвычайных ситуациях. Донорство крови позволяет спасти жизни и улучшить здоровье многих пациентов Прикамья», — сообщает telegram-канал правительства Пермского края.  График работы выездных пунктов опубликован в социальных сетях Пермской краевой  станции переливания крови. Отмечается, что после сдачи крови доноры получают справку, дающую право на два дня отдыха с сохранением среднего заработка, а также денежную компенсацию на питание в размере 997 рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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