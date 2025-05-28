28 мая 2025

В Пермь с рабочим визитом приедет зампред правительства РФ Александр Новак

© Служба новостей «URA.RU»
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Он встретится с представителями предпринимательского сообщества региона и обсудит меры поддержки бизнеса
Он встретится с представителями предпринимательского сообщества региона и обсудит меры поддержки бизнеса Фото:

Заместитель председателя правительства России Александр Новак 30 мая посетит Пермь с рабочим визитом. Об этом сообщает источник URA.RU в технопарке Morion Digital.

«В рамках поездки Александр Новак встретится с представителями предпринимательского сообщества региона и обсудит меры поддержки бизнеса. Также в планах посещение технопарка», — сообщает источник. 

Александр Новак занимает пост заместителя председателя правительства РФ с мая 2024 года и курирует экономический блок. С 2008 по май 2012 года был заместителем министра финансов Российской Федерации. С 2012 по 2024 год министром энергетики Российской Федерации.

В правительстве Новак отвечает за разработку единого плана по достижению национальных целей развития России до 2030 года и на перспективу до 2036 года, работу по оценке влияния бюджетной и налоговой политики на социально-экономическое развитие и ускорение темпов экономического роста. А также за общую координацию разработки и реализации национальных проектов во взаимодействии с их кураторами.

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Заместитель председателя правительства России Александр Новак 30 мая посетит Пермь с рабочим визитом. Об этом сообщает источник URA.RU в технопарке Morion Digital. «В рамках поездки Александр Новак встретится с представителями предпринимательского сообщества региона и обсудит меры поддержки бизнеса. Также в планах посещение технопарка», — сообщает источник.  Александр Новак занимает пост заместителя председателя правительства РФ с мая 2024 года и курирует экономический блок. С 2008 по май 2012 года был заместителем министра финансов Российской Федерации. С 2012 по 2024 год министром энергетики Российской Федерации. В правительстве Новак отвечает за разработку единого плана по достижению национальных целей развития России до 2030 года и на перспективу до 2036 года, работу по оценке влияния бюджетной и налоговой политики на социально-экономическое развитие и ускорение темпов экономического роста. А также за общую координацию разработки и реализации национальных проектов во взаимодействии с их кураторами.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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