В Пермь с рабочим визитом приедет зампред правительства РФ Александр Новак

Заместитель председателя правительства России Александр Новак 30 мая посетит Пермь с рабочим визитом. Об этом сообщает источник URA.RU в технопарке Morion Digital.
«В рамках поездки Александр Новак встретится с представителями предпринимательского сообщества региона и обсудит меры поддержки бизнеса. Также в планах посещение технопарка», — сообщает источник.
Александр Новак занимает пост заместителя председателя правительства РФ с мая 2024 года и курирует экономический блок. С 2008 по май 2012 года был заместителем министра финансов Российской Федерации. С 2012 по 2024 год министром энергетики Российской Федерации.
В правительстве Новак отвечает за разработку единого плана по достижению национальных целей развития России до 2030 года и на перспективу до 2036 года, работу по оценке влияния бюджетной и налоговой политики на социально-экономическое развитие и ускорение темпов экономического роста. А также за общую координацию разработки и реализации национальных проектов во взаимодействии с их кураторами.
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