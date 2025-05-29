Движение и наличие значимых жизненных целей являются ключом к хорошему самочувствию. Об этом рассказал президент России Владимир Путин.
«Движение движение, во-первых. Во-вторых, очень важно, когда у нас в жизни есть какие то цели и мы стремимся», — заявил Путин в ответ на вопрос многодетной матери из Симферополя, которая спрашивала, что помогает ему так хорошо выглядеть. Трансляция встречи ведется в telegram-канале Кремля.
Президент добавил, что внутренние целевые установки — это главное, а спорт, режим и другие аспекты лишь дополняют их. Вопрос, по словам женщины, она хранила 10 лет.
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