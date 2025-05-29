Роднина: президент Путин сказал правду по делу Валиевой

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Роднина призвала привлечь к ответственности врача и тренера фигуристки Валиевой
Роднина призвала привлечь к ответственности врача и тренера фигуристки Валиевой Фото:

Фигуристка Камила Валиева оказалась вовлечена в допинговый скандал, не осознавая, какие препараты ей давали. Об этом сообщил президент России Владимир Путин в ходе совета по развитию физической культуры и спорта. Он отметил, что в российской спортивной медицине необходимо навести порядок и прекратить практику работы с неквалифицированными специалистами, рассказала депутат Госдумы, трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина.

«Президент страны не обратил внимание, а сказал правду по делу Валиевой. На момент нарушения антидопинговых правил она была несовершеннолетней спортсменкой. А мы в России еще в 2016 году приняли закон о привлечении к финансовой и уголовной ответственности за склонение к приему запрещенных препаратов. Так как Валиева была несовершеннолетней, должны были нести ответственность за это нарушение люди, которые готовили Камилу. А конкретно — врач, тренер, родители. Разбирательств по этому поводу не было», — пояснила Роднина в беседе с порталом «ВсеПроСпорт».

Ранее Владимир Путин уже поднимал вопрос о проблемах в российской спортивной медицине, выразив обеспокоенность участием в подготовке спортсменов специалистов нетрадиционной медицины. Он отметил, что подобные практики приводят к допинговым случаям, которые сложно объяснить, и напомнил о схожих инцидентах с теннисисткой Марией Шараповой и фигуристкой Камилой Валиевой, подчеркнув необходимость строгого контроля за медицинским сопровождением спортсменов.

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Фигуристка Камила Валиева оказалась вовлечена в допинговый скандал, не осознавая, какие препараты ей давали. Об этом сообщил президент России Владимир Путин в ходе совета по развитию физической культуры и спорта. Он отметил, что в российской спортивной медицине необходимо навести порядок и прекратить практику работы с неквалифицированными специалистами, рассказала депутат Госдумы, трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина. «Президент страны не обратил внимание, а сказал правду по делу Валиевой. На момент нарушения антидопинговых правил она была несовершеннолетней спортсменкой. А мы в России еще в 2016 году приняли закон о привлечении к финансовой и уголовной ответственности за склонение к приему запрещенных препаратов. Так как Валиева была несовершеннолетней, должны были нести ответственность за это нарушение люди, которые готовили Камилу. А конкретно — врач, тренер, родители. Разбирательств по этому поводу не было», — пояснила Роднина в беседе с порталом «ВсеПроСпорт». Ранее Владимир Путин уже поднимал вопрос о проблемах в российской спортивной медицине, выразив обеспокоенность участием в подготовке спортсменов специалистов нетрадиционной медицины. Он отметил, что подобные практики приводят к допинговым случаям, которые сложно объяснить, и напомнил о схожих инцидентах с теннисисткой Марией Шараповой и фигуристкой Камилой Валиевой, подчеркнув необходимость строгого контроля за медицинским сопровождением спортсменов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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