Германия вооружает Украину дронами для ударов по России: главное об СВО за 9 сентября

Кондратьев: в Сочи погиб мужчина из-за атаки беспилотника ВСУ

09 сентября 2025 в 21:24 Размер текста - 17 +

Министр обороны Германии Борис Писториус объявил о запуске новой инициативы поддержки ВСУ. Это событие совпало с продолжающимися дипломатическими усилиями по урегулированию конфликта и нарастающими атаками со стороны Украины. Российские войска добиваются успехов на различных участках фронта, а украинские дроны продолжают атаковать российские регионы. Главное о спецоперации на Украине — в материале URA.RU. Германия запускает новую инициативу поддержки ВСУ Борис Писториус на пресс-конференции после заседания группы «Рамштайн» заявил о запуске новой инициативы, направленной на поддержку дальних ударов украинских вооруженных сил по российским территориям. В рамках этой инициативы Германия заключит контракты с украинскими предприятиями на сумму 300 млн евро, которые предусматривают поставку нескольких тысяч дальнобойных дронов разных типов, произведенных на Украине. Ранее президент Украины Владимир Зеленский отметил, что стране не хватает 6 млрд долларов для разработки БПЛА и ракет. НОВОСТЬ ПО ТЕМЕ ФСБ: Германия финансировала создание ракеты «Сапсан» на Украине Дипломатические усилия и призыв к переговорам В тот же день издание Responsible Statecraft сообщило, что американский вице-президент Джей Ди Вэнс призвал американского лидера Дональда Трампа удвоить дипломатические усилия по урегулированию конфликта после заявлений президента РФ Владимира Путина на саммите Шанхайской организации сотрудничества. Путин выразил сомнение в наличии политической воли у Киева для выполнения мирных соглашений. Атаки ВСУ и их последствия Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем комментарии призвала мировое сообщество оценить атаки, произведенные ВСУ по территории России. Она отметила, что эти действия демонстрируют намерения Киева продолжать вооруженное противостояние и сорвать мирные инициативы. Особенно МИД РФ беспокоят атаки на гражданские объекты, которые привели к человеческим жертвам и повреждениям инфраструктуры. Ситуация на фронте На фронте замечены изменения. Советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил о прорыве обороны ВСУ к юго-востоку от Красноармейска. Тем временем российские войска заняли село Приморское, расширяя зону контроля. ВС РФ также добились успехов в Харьковской области, где российская армия смогла выбить украинские войска из Глущенкова. Атаки украинских дронов В ночь на 9 сентября силы ПВО России перехватили 31 украинский беспилотник. В результате одной из атак на Сочи погиб водитель автомобиля, когда осколки дрона попали в его машину. Повреждено также несколько домов. Губернатор Краснодарского края распорядился о помощи семьям пострадавших.

