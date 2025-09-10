Юристы рассказали, можно ли уходить на больничный после увеличения груди

Увеличение груди, ринопластика и другие виды пластических операций, проведенные исключительно по желанию пациента, не являются основанием для выдачи больничного листа. Об рассказала член Ассоциации юристов России Валерия Стародубова.
«Медицинское вмешательство в виде эстетических операций или иных медицинских процедур, осуществленное по вашему желанию в целях усовершенствования внешности, не будет являться основанием для оформления вам листка временной нетрудоспособности», — подчеркнула юристка в беседе с РИА Новости.
Стародумова уточнила, что исключение составляют только те операции, которые необходимы по медицинским показаниям для коррекции серьезных дефектов или аномалий. В остальных случаях пациенту следует заранее предупредить работодателя о предстоящем отсутствии и оформить отпуск на период восстановления после пластики.
Ранее Социальный фонд России напоминал, что выплаты по больничному листу не производятся, если сотрудник продолжает работать по совместительству, даже дистанционно, во время временной нетрудоспособности. Для получения пособия важен страховой стаж, а оформление больничного допускается только при наличии медицинских показаний, а не по личным причинам, включая эстетические операции.
