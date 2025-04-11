11 апреля 2025

Весь тренерский состав пермского хоккейного клуба «Молот» уходит

© Служба новостей «URA.RU»
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Попихин покидает пермский хоккейный клуб
Попихин покидает пермский хоккейный клуб Фото:

Пермский хоккейный клуб «Молот» принял решение об увольнении всего тренерского штаба, включая главного тренера Евгения Попихина. Об этом стало известно из сообщения в telegram-канале «Трансферы ВХЛ».

«Пермский Молот расстанется со всем тренерским штабом. В том числе с главным тренером Евгением Попихиным», — говорится в сообщении telegram-канала.

Ранее «Молот» расторг контракт с главным тренером Юрием Пановым. После него на пост главного тренера ХК назначили Евгения Попихина. В 2003 году он начал тренерскую карьеру в качестве главного тренера швейцарского клуба «Фрибур-Готтерон».

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Пермский хоккейный клуб «Молот» принял решение об увольнении всего тренерского штаба, включая главного тренера Евгения Попихина. Об этом стало известно из сообщения в telegram-канале «Трансферы ВХЛ». «Пермский Молот расстанется со всем тренерским штабом. В том числе с главным тренером Евгением Попихиным», — говорится в сообщении telegram-канала. Ранее «Молот» расторг контракт с главным тренером Юрием Пановым. После него на пост главного тренера ХК назначили Евгения Попихина. В 2003 году он начал тренерскую карьеру в качестве главного тренера швейцарского клуба «Фрибур-Готтерон».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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