Весь тренерский состав пермского хоккейного клуба «Молот» уходит

Попихин покидает пермский хоккейный клуб
Пермский хоккейный клуб «Молот» принял решение об увольнении всего тренерского штаба, включая главного тренера Евгения Попихина. Об этом стало известно из сообщения в telegram-канале «Трансферы ВХЛ».
«Пермский Молот расстанется со всем тренерским штабом. В том числе с главным тренером Евгением Попихиным», — говорится в сообщении telegram-канала.
Ранее «Молот» расторг контракт с главным тренером Юрием Пановым. После него на пост главного тренера ХК назначили Евгения Попихина. В 2003 году он начал тренерскую карьеру в качестве главного тренера швейцарского клуба «Фрибур-Готтерон».
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