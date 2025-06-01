Жертва падения с вышки в Екатеринбурге пришла в себя и рассказала о повреждениях

Жительница Екатеринбурга, упавшая с 33-метровой парашютной вышки в парке Чкалова, пришла в себя и рассказала о последствиях травм. 20-летняя девушка находится в больнице с переломом ноги и повреждениями головы. Об этом сообщила родственница пострадавшей.
«Голова очень сильно болит. Часть головы я не могу трогать вообще. Часть бедра тоже болит», — пострадавшая описала свое состояние сестре. А та поделилась подробностями с изданием E1.RU.
По словам родственницы пострадавшей, медики диагностировали перелом правой ноги, на которую уже наложили гипс. Левая нога, несмотря на многочисленные ссадины, осталась не сломанной. На лбу после падения осталась крупная ссадина, а верхняя часть головы настолько болезненна, что к ней невозможно прикоснуться.
По данным регионального минздрава, у девушки сочетанная травма. Ее состояние оценивается как средней степени тяжести.
Региональная прокуратура организовала проверку. Как сообщается в telegram-канале надзорного ведомства, сообщение о травме поступило на пульт оперативных служб 1 июня 2025 года в 12:50. Скорая помощь госпитализировала девушку в больницу.
В публикации СМИ среди возможных причин травмирования указана ненадлежащая длина троса. Прокуратура выяснит, были ли нарушения правил безопасности при работе аттракциона.
Ранее URA.RU рассказывало, что в Екатеринбурге девушка попала в больницу после неудачного прыжка с 33-метровой парашютной вышки в парке Чкалова. Следственный комитет также выясняет обстоятельства падения.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!