31 мая 2025

Девушка попала в больницу после прыжка с парашютной вышки в Екатеринбурге

© Служба новостей «URA.RU»
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После прыжка у девушки сочетанная травма (архивное фото)
После прыжка у девушки сочетанная травма (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге девушка попала в больницу после прыжка с веревкой с парашютной вышки в парке Чкалова. Информацию об этом URA.RU подтвердили в Минздраве Свердловской области.

«С сочетанной травмой доставлена в одну из городских больниц», — рассказали в пресс-службе. Девушка прыгала с вышки, высота которой составляет 33 метра.

Корреспондент URA.RU обратился за комментариями в полицию Екатеринбурга. Ответ будет опубликован, как только поступит.

UPD 14:49. «Днем 1 июня 2025 года в правоохранительные органы поступило сообщение о получении травмы екатеринбурженкой после падения с парашютной вышки, расположенной в местном парке. По этому факту следственным отделом по Ленинскому району города Екатеринбург СУ СК России по Свердловской области организована процессуальная проверка. Следователем СКР выясняются все обстоятельства инцидента.», — сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

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В Екатеринбурге девушка попала в больницу после прыжка с веревкой с парашютной вышки в парке Чкалова. Информацию об этом URA.RU подтвердили в Минздраве Свердловской области. «С сочетанной травмой доставлена в одну из городских больниц», — рассказали в пресс-службе. Девушка прыгала с вышки, высота которой составляет 33 метра. Корреспондент URA.RU обратился за комментариями в полицию Екатеринбурга. Ответ будет опубликован, как только поступит. UPD 14:49. «Днем 1 июня 2025 года в правоохранительные органы поступило сообщение о получении травмы екатеринбурженкой после падения с парашютной вышки, расположенной в местном парке. По этому факту следственным отделом по Ленинскому району города Екатеринбург СУ СК России по Свердловской области организована процессуальная проверка. Следователем СКР выясняются все обстоятельства инцидента.», — сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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