В Екатеринбурге девушка попала в больницу после прыжка с веревкой с парашютной вышки в парке Чкалова. Информацию об этом URA.RU подтвердили в Минздраве Свердловской области.
«С сочетанной травмой доставлена в одну из городских больниц», — рассказали в пресс-службе. Девушка прыгала с вышки, высота которой составляет 33 метра.
Корреспондент URA.RU обратился за комментариями в полицию Екатеринбурга. Ответ будет опубликован, как только поступит.
UPD 14:49. «Днем 1 июня 2025 года в правоохранительные органы поступило сообщение о получении травмы екатеринбурженкой после падения с парашютной вышки, расположенной в местном парке. По этому факту следственным отделом по Ленинскому району города Екатеринбург СУ СК России по Свердловской области организована процессуальная проверка. Следователем СКР выясняются все обстоятельства инцидента.», — сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.
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