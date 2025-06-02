Эрдоган одним словом описал прошедшие переговоры РФ и Украины

Эрдоган: российско-украинские переговоры прошли великолепно
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Эрдоган оценил прошедшие российско-украинские переговоры
Эрдоган оценил прошедшие российско-украинские переговоры Фото:
новость из сюжета
Мирные переговоры между Россией и Украиной

Переговоры России и Украины в Стамбуле 2 июня прошли великолепно. Так их охарактеризовал турецкий президент Реджеп Эрдоган. 

«Великолепные», — описал Эрдоган прошедшие переговоры между Россией и Украиной. Его слова передает CNN Turk. Он также выразил надежду на то, что однажды в его стране пройдут переговоры, в которых примут участие президент РФ Владимир Путин и президенты Украины и США Владимир Зеленский и Дональд Трамп

Переговоры между делегациями РФ и Украины в Стамбуле прошли во второй раз. По итогам первого раунда стороны договорились провести самый масштабный обмен пленными за время СВО — 1000 на 1000. По итогам же второго раунда стороны договорились обменяться всеми тяжелоранеными и больными пленными, а также бойцами младше 25 лет. Подробнее об итогах переговоров — в трансляции URA.RU

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Переговоры России и Украины в Стамбуле 2 июня прошли великолепно. Так их охарактеризовал турецкий президент Реджеп Эрдоган.  «Великолепные», — описал Эрдоган прошедшие переговоры между Россией и Украиной. Его слова передает CNN Turk. Он также выразил надежду на то, что однажды в его стране пройдут переговоры, в которых примут участие президент РФ Владимир Путин и президенты Украины и США Владимир Зеленский и Дональд Трамп.  Переговоры между делегациями РФ и Украины в Стамбуле прошли во второй раз. По итогам первого раунда стороны договорились провести самый масштабный обмен пленными за время СВО — 1000 на 1000. По итогам же второго раунда стороны договорились обменяться всеми тяжелоранеными и больными пленными, а также бойцами младше 25 лет. Подробнее об итогах переговоров — в трансляции URA.RU. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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