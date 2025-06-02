К дому, где найдено тело мужчины, приехала реанимация
В Перми под окнами многоэтажки нашли тело человека, упавшего с 7 этажа на улице Героев Хасана, 91. Об этом URA.RU сообщили читатели.
«Возле дома по улице Героев Хасана, 91 обнаружено тело. Пьяный мужчина упал с седьмого этажа», — передают очевидцы с места происшествия.
Корреспондент URA.RU обратился в Следственный комитет по Пермскому краю за комментарием. На мосент публикации ответ не поступил.
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