02 июня 2025

Житель Перми выпал из окна многоэтажки. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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К дому, где найдено тело мужчины, приехала реанимация
К дому, где найдено тело мужчины, приехала реанимация Фото:

В Перми под окнами многоэтажки нашли тело человека, упавшего с 7 этажа на улице Героев Хасана, 91. Об этом URA.RU сообщили читатели. 

«Возле дома по улице Героев Хасана, 91 обнаружено тело. Пьяный мужчина упал с седьмого этажа», — передают очевидцы с места происшествия.

Корреспондент URA.RU обратился в Следственный комитет по Пермскому краю за комментарием. На мосент публикации ответ не поступил.

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В Перми под окнами многоэтажки нашли тело человека, упавшего с 7 этажа на улице Героев Хасана, 91. Об этом URA.RU сообщили читатели.  «Возле дома по улице Героев Хасана, 91 обнаружено тело. Пьяный мужчина упал с седьмого этажа», — передают очевидцы с места происшествия. Корреспондент URA.RU обратился в Следственный комитет по Пермскому краю за комментарием. На мосент публикации ответ не поступил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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