На ЕКАД запретят разгоняться и обгонять

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Ограничения коснутся участка с 10 по 12 километр (архивное фото)
Ограничения коснутся участка с 10 по 12 километр (архивное фото) Фото:

На Екатеринбургской кольцевой автодороге с 10 по 12 километр снизят максимальную разрешенную скорость и запретят обгоны на время масштабной реконструкции трассы. Об этом рассказали в Управлении автомобильных дорог Свердловской области.

Согласно опубликованной документации, на определенных участках установят знаки, ограничивающие скорость до 50 километров в час. В некоторых местах проезжую зону сузят.

В рамках реконструкции строители расширят до шести полос участок северного полукольца ЕКАД, связывающий дублер Сибирского и Режевского трактов. Проект реконструкции уже получил положительное заключение госэкспертизы.

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На Екатеринбургской кольцевой автодороге с 10 по 12 километр снизят максимальную разрешенную скорость и запретят обгоны на время масштабной реконструкции трассы. Об этом рассказали в Управлении автомобильных дорог Свердловской области. Согласно опубликованной документации, на определенных участках установят знаки, ограничивающие скорость до 50 километров в час. В некоторых местах проезжую зону сузят. В рамках реконструкции строители расширят до шести полос участок северного полукольца ЕКАД, связывающий дублер Сибирского и Режевского трактов. Проект реконструкции уже получил положительное заключение госэкспертизы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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