На ЕКАД запретят разгоняться и обгонять

На Екатеринбургской кольцевой автодороге с 10 по 12 километр снизят максимальную разрешенную скорость и запретят обгоны на время масштабной реконструкции трассы. Об этом рассказали в Управлении автомобильных дорог Свердловской области.
Согласно опубликованной документации, на определенных участках установят знаки, ограничивающие скорость до 50 километров в час. В некоторых местах проезжую зону сузят.
В рамках реконструкции строители расширят до шести полос участок северного полукольца ЕКАД, связывающий дублер Сибирского и Режевского трактов. Проект реконструкции уже получил положительное заключение госэкспертизы.
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