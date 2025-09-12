Собаку Шуру, пропавшую в поезде Новороссийск — Екатеринбург, нашли. Фото

Собаку искали шесть дней (архивное фото)
Собаку искали шесть дней (архивное фото) Фото:

Сотрудники Федеральной пассажирской компании нашли собаку по кличке Шура, которую потеряли проводники во время перевозки на поезде Новороссийск — Екатеринбург. Об этом рассказали в telegram-канале ФПК.

«Компания приносит извинения хозяйке и вернет стоимость перевозки отправителю собаки. В ближайшее время женщине передадут питомца», — следует из поста.

Собаку искали на протяжении шести дней в районе станции Поворино (Воронежская область). Ее разыскивали более 20 сотрудников компании, волонтеры и местные жители.

О пропаже питомца заявила жительница Тимашевска Краснодарского края. По ее словам, проводник выпустил животное из купе, не соблюдая технику безопасности. Представители РЖД, в свою очередь, пояснили, что Шура убежала в момент, когда сотрудники открыли дверь бокса для ее кормления. С родственницей, которая должна была встретить собаку, связались уже после побега.

