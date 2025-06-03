Отчисленную за фото со свастикой студентку восстановили в колледже Екатеринбурга

Свердловский облсуд восстановил студентку в Уральском колледже строительства, архитектуры и предпринимательства, откуда ее отчислили за групповое фото с фашистской свастикой. С иском обратилась мать девочки, рассказали в объединенной пресс-службе судов региона.
«Женщина настаивала, что при вынесении приказа к ее дочери применена фактически коллективная ответственность и назначено самое строгое наказание в виде отчисления», — сказали там. Отчисленная пояснила, что изначально фото должно было выглядеть иначе, а о замысле других студентов показать свастику она узнала, когда снимок разлетелся по чатам.
Колледж не доказал, что студентка была организатором снимка или ранее замечалась в подобных правонарушениях. Также суд отметил отсутствие профилактической работы со стороны учреждения по недопущению подобных случаев.
Кировский райсуд Екатеринбурга признал незаконным приказ об отчислении. Представитель колледжа попытался оспорить это решение в апелляционной инстанции, однако Свердловский облсуд не нашел оснований для его отмены.
Скандал из-за фото 15-ти студентов случился в октябре 2024-го. Подростки объяснили полиции, что хотели таким образом «выделиться». Это их не спасло от отчисления, а часть — от административной ответственности.
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