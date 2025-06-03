03 июня 2025

Губернатор ХМАО проверил ход масштабной дорожной кампании в Сургуте

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В Сургуте будет построено и отремонтировано более 30 километров дорог
В Сургуте будет построено и отремонтировано более 30 километров дорог Фото:

В 2025 году в Сургуте будет построено и отремонтировано рекордное количество дорог — более 30 километров площадью более 280 кв метров. Об этом заявил губернатор ХМАО Руслан Кухарук.

«В этом году в Сургуте в рамках нацпроекта „Инфраструктура для жизни“ будет построено и приведено в нормативное состояние рекордное количество дорог — свыше 30 километров площадью более 280 тысяч кв метров. Договорились с администрацией города и подрядчиками включить во все проекты дорожно-ремонтной кампании благоустройство прилегающих территорий», — сообщил Кухарук в своем telegram-канале.

Глава региона совместно с мэром Сургута Максимом Слеповым осмотрел несколько строительных площадок, в том числе Научно-технологический центр, Центр высоких биомедицинских технологий, а также улицы, о которых ранее сообщали жители города. Кухарук поручил разработать план комплексного развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

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В 2025 году в Сургуте будет построено и отремонтировано рекордное количество дорог — более 30 километров площадью более 280 кв метров. Об этом заявил губернатор ХМАО Руслан Кухарук. «В этом году в Сургуте в рамках нацпроекта „Инфраструктура для жизни“ будет построено и приведено в нормативное состояние рекордное количество дорог — свыше 30 километров площадью более 280 тысяч кв метров. Договорились с администрацией города и подрядчиками включить во все проекты дорожно-ремонтной кампании благоустройство прилегающих территорий», — сообщил Кухарук в своем telegram-канале. Глава региона совместно с мэром Сургута Максимом Слеповым осмотрел несколько строительных площадок, в том числе Научно-технологический центр, Центр высоких биомедицинских технологий, а также улицы, о которых ранее сообщали жители города. Кухарук поручил разработать план комплексного развития дорожно-транспортной инфраструктуры.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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