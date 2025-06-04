Челябинский спортсмен в Москве поборется за призовые 12,5 млн рублей

Челябинский пауэрлифтер-тяжеловес Иван Цигельник выступит в Москве на турнире с призовым фондом в 12,5 млн рублей. Об этом URA.RU сообщили в оргкомитете турнира.
«В середине июля Москва примет крупный спортивно-развлекательный фестиваль Pride Sport Fest. Его центральным событием станет „Кубок памяти Николая Каганского“. Участники профессионального турнира по пауэрлифтингу, жиму лежа, становой тяге и строгому подъему на бицепс будут состязаться за 12,5 млн рублей — рекордный призовой фонд для подобных турниров за всю историю России. Челябинск на турнире представит Иван Цигельник», — сообщили в оргкомитете.
Цигельнику 34 года. Из них 16 он занимается пауэрлифтингом. Лучшие результаты 945 кг (320 становая тяга +235 жим лежа + 390 приседания). Был чемпионом УрФО 2017года. Также Цигельник провел два боя по правилам ММА, в одном из которых победил, еще в одном проиграл.
Одно из самых масштабных событий в мире пауэрлифтинга в 2025 году состоится 12-13 июля в VK Stadium (Москва). Оно соберет звезд мирового пауэрлифтинга, включая рекордсменов Джулиуса Мэддокса (США, жим 355 кг), Колтона Энгельбрехта (ЮАР, троеборье 1200 кг), а также российских чемпионов Андрея Сапожонкова, Юлию Нойман, Владимира Бабина и других. Гостям спортивного праздникам обещают зрелищные баттлы, армрестлинг, мастер-классы, интерактивные зоны и выступления артистов.
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