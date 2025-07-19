19 июля 2025

Челябинские медики назвали песню, под которую дети засыпают быстрее

Врач Мавлютова: под песню Miyagi «I Got Love» дети засыпают лучше всего
© Служба новостей «URA.RU»
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Трек в стиле хип-хоп может оказаться эффективнее привычной колыбельной
Трек в стиле хип-хоп может оказаться эффективнее привычной колыбельной Фото:

Под композицию Miyagi & Andy Panda «I Got Love» маленькие дети засыпают лучше всего. Песня отличается ровным и гипнотическим ритмом, который действует на малышей подобно «белому шуму». Об этом сообщила заведующая детской поликлиникой районной больницы села Аргаяш Челябинской области Елена Мавлютова.

«Несмотря на то, что это хип-хоп композиция, ее ритм и глубокий тембр голоса напоминают биение сердца матери. Это помогает ребенку чувствовать себя в безопасности и способствует расслаблению», — процитировала слова Мавлютовой пресс-служба Минздрава региона.

Также врач уточнила, что повторяющиеся элементы и предсказуемая структура трека создают у детей ощущение комфорта. Ровная мелодия и отсутствие резких звуков позволяют использовать песню в качестве звукового фона, который маскирует бытовые шумы и помогает малышам легче засыпать. При этом Мавлютова посоветовала родителям при выборе музыки для сна все же ориентироваться на индивидуальные особенности ребенка.

Как сообщало URA.RU ранее, главврач детской поликлиники №8 имени Невского, депутат гордумы Челябинска Антон Рыжий поделился рекомендациями о том, как облегчить возвращение подростков в школу после длительных каникул. Он заявил, что важно постепенно восстанавливать привычный график сна и бодрствования.

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Под композицию Miyagi & Andy Panda «I Got Love» маленькие дети засыпают лучше всего. Песня отличается ровным и гипнотическим ритмом, который действует на малышей подобно «белому шуму». Об этом сообщила заведующая детской поликлиникой районной больницы села Аргаяш Челябинской области Елена Мавлютова. «Несмотря на то, что это хип-хоп композиция, ее ритм и глубокий тембр голоса напоминают биение сердца матери. Это помогает ребенку чувствовать себя в безопасности и способствует расслаблению», — процитировала слова Мавлютовой пресс-служба Минздрава региона. Также врач уточнила, что повторяющиеся элементы и предсказуемая структура трека создают у детей ощущение комфорта. Ровная мелодия и отсутствие резких звуков позволяют использовать песню в качестве звукового фона, который маскирует бытовые шумы и помогает малышам легче засыпать. При этом Мавлютова посоветовала родителям при выборе музыки для сна все же ориентироваться на индивидуальные особенности ребенка. Как сообщало URA.RU ранее, главврач детской поликлиники №8 имени Невского, депутат гордумы Челябинска Антон Рыжий поделился рекомендациями о том, как облегчить возвращение подростков в школу после длительных каникул. Он заявил, что важно постепенно восстанавливать привычный график сна и бодрствования.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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