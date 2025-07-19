В Челябинской области турист сорвался со скалы во время отдыха с друзьями

В Ашинском районе Челябинской области 18-летний турист сорвался с высоты шести метров, отдыхая вместе с друзьями на Красных скалах. Инцидент произошел 19 июля, в субботу. Молодого человека с травмами эвакуировали прибывшие сотрудники экстренных служб. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.
«Кампания друзей отправилась отдыхать на Красные скалы. Один из парней не удержался и сорвался вниз, пролетев около шести метров. На место прибыли специалисты 50-й пожарно-спасательной части», — уточнили в ведомстве.
В условиях горного ландшафта специалисты эвакуировали пострадавшего на носилках к карете скорой помощи. Он был госпитализирован в медицинское учреждение. О состоянии здоровья молодого человека не уточняется.
Как сообщало URA.RU, ранее 17-летняя девушка в городе Юрюзань упала со 100-метровой скалы во время фотосессии. Трагедия произошла на площадке горы Маяк. Перед гибелью подросток успела выложить несколько своих фотографий в соцсети.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!