19 июля 2025

В Челябинской области турист сорвался со скалы во время отдыха с друзьями

Турист сорвался с Красных скал в Ашинском районе
© Служба новостей «URA.RU»
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Мужчину доставили на носилках из труднодоступной местности
Мужчину доставили на носилках из труднодоступной местности Фото:

В Ашинском районе Челябинской области 18-летний турист сорвался с высоты шести метров, отдыхая вместе с друзьями на Красных скалах. Инцидент произошел 19 июля, в субботу. Молодого человека с травмами эвакуировали прибывшие сотрудники экстренных служб. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

«Кампания друзей отправилась отдыхать на Красные скалы. Один из парней не удержался и сорвался вниз, пролетев около шести метров. На место прибыли специалисты 50-й пожарно-спасательной части», — уточнили в ведомстве.

В условиях горного ландшафта специалисты эвакуировали пострадавшего на носилках к карете скорой помощи. Он был госпитализирован в медицинское учреждение. О состоянии здоровья молодого человека не уточняется.

Как сообщало URA.RU, ранее 17-летняя девушка в городе Юрюзань упала со 100-метровой скалы во время фотосессии. Трагедия произошла на площадке горы Маяк. Перед гибелью подросток успела выложить несколько своих фотографий в соцсети.

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В Ашинском районе Челябинской области 18-летний турист сорвался с высоты шести метров, отдыхая вместе с друзьями на Красных скалах. Инцидент произошел 19 июля, в субботу. Молодого человека с травмами эвакуировали прибывшие сотрудники экстренных служб. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС. «Кампания друзей отправилась отдыхать на Красные скалы. Один из парней не удержался и сорвался вниз, пролетев около шести метров. На место прибыли специалисты 50-й пожарно-спасательной части», — уточнили в ведомстве. В условиях горного ландшафта специалисты эвакуировали пострадавшего на носилках к карете скорой помощи. Он был госпитализирован в медицинское учреждение. О состоянии здоровья молодого человека не уточняется. Как сообщало URA.RU, ранее 17-летняя девушка в городе Юрюзань упала со 100-метровой скалы во время фотосессии. Трагедия произошла на площадке горы Маяк. Перед гибелью подросток успела выложить несколько своих фотографий в соцсети.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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