Спортивный телеведущий Дмитрий Губерниев застрял в Челябинске из-за отмены полетов в Москву. Он отправился на пробежку по паркам и признался, что приедет на празднование Дня города в сентябре. Об этом комментатор сообщил 20 июля в своем telegram-канале.
«Застрял в Челябинске, самолеты отменяются. Вечером прилечу поздно. Что делать в прекрасном городе? Конечно же тренироваться, погода уральская стоит прекрасная, поэтому всем челябинский ЗОЖ! Кстати достигнута принципиальная договоренность, что лучший в мире ведущий приедет к вам на День города в сентябре», — рассказал Губерниев.
Также телеведущий отметил, что выступление его ансамбля Guber Band прошло 19 июля на Бушуевском фестивале в Златоусте блестяще. Он поблагодарил участников мероприятия.
Как сообщало URA.RU ранее, в челябинском аэропорту Баландино объявили о задержке на несколько часов рейсов до Санкт-Петербурга, Сочи и Сургута. Три рейса до Москвы 20 июля отменены.
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