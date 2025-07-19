19 июля 2025

Губерниев показал, чем занят в Челябинске из-за отмены полетов. Видео

Дмитрий Губерниев вышел на пробежку в Челябинске из-за отмены рейса в Москву
© Служба новостей «URA.RU»
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Губерниев решил с пользой провести время из-за отмененного рейса
Губерниев решил с пользой провести время из-за отмененного рейса Фото:

Спортивный телеведущий Дмитрий Губерниев застрял в Челябинске из-за отмены полетов в Москву. Он отправился на пробежку по паркам и признался, что приедет на празднование Дня города в сентябре. Об этом комментатор сообщил 20 июля в своем telegram-канале.

«Застрял в Челябинске, самолеты отменяются. Вечером прилечу поздно. Что делать в прекрасном городе? Конечно же тренироваться, погода уральская стоит прекрасная, поэтому всем челябинский ЗОЖ! Кстати достигнута принципиальная договоренность, что лучший в мире ведущий приедет к вам на День города в сентябре», — рассказал Губерниев.

Также телеведущий отметил, что выступление его ансамбля Guber Band прошло 19 июля на Бушуевском фестивале в Златоусте блестяще. Он поблагодарил участников мероприятия.

Как сообщало URA.RU ранее, в челябинском аэропорту Баландино объявили о задержке на несколько часов рейсов до Санкт-Петербурга, Сочи и Сургута. Три рейса до Москвы 20 июля отменены.

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Спортивный телеведущий Дмитрий Губерниев застрял в Челябинске из-за отмены полетов в Москву. Он отправился на пробежку по паркам и признался, что приедет на празднование Дня города в сентябре. Об этом комментатор сообщил 20 июля в своем telegram-канале. «Застрял в Челябинске, самолеты отменяются. Вечером прилечу поздно. Что делать в прекрасном городе? Конечно же тренироваться, погода уральская стоит прекрасная, поэтому всем челябинский ЗОЖ! Кстати достигнута принципиальная договоренность, что лучший в мире ведущий приедет к вам на День города в сентябре», — рассказал Губерниев. Также телеведущий отметил, что выступление его ансамбля Guber Band прошло 19 июля на Бушуевском фестивале в Златоусте блестяще. Он поблагодарил участников мероприятия. Как сообщало URA.RU ранее, в челябинском аэропорту Баландино объявили о задержке на несколько часов рейсов до Санкт-Петербурга, Сочи и Сургута. Три рейса до Москвы 20 июля отменены.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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