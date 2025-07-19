«Родители сами разбираются в ее смерти»: глава СК потребовал озвучить детали гибели гимнастки в Магнитогорске

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела по факту гибели гимнастки в цирке Магнитогорска Челябинской области. Ранее родители погибшей девушки начали самостоятельно выяснять обстоятельства трагедии и потребовали привлечь к ответственности всех причастных лиц, а не одного сотрудника учреждения. Об этом 20 июля сообщили в информационном центре СК РФ.
«По данным, озвученным в эфире правовой программы федерального телеканала, родители погибшей гимнастки провели собственное расследование. Они считают, что к ответственности должны быть привлечены не только один из сотрудников цирка, но и другие лица. Главой ведомства дано поручение руководителю регионального следственного управления представить доклад по обстоятельствам дела и доводам, прозвучавшим в СМИ», — сообщили в ведомстве.
Также родители погибшей девушки заявили в телеэфире, что их дочь не имела права выходить на арену цирка. Для этого не были соблюдены необходимые условия безопасности.
Как сообщало URA.RU ранее, прокуратура взяла на контроль расследование дела о гибели участницы акробатического шоу «FOX» Виктории Баландиной в цирке Магнитогорска. Оно возбуждено по ч. 2 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека).
Происшествие случилось в мае 2025 года. 22-летняя акробатка из Челябинска упала с опасного аттракциона «Колесо смелости» (также известного как «Колесо смерти»). Она получила травмы, несовместимые с жизнью.
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