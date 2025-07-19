Челябинский депутат Госдумы Лантратова предложила изменить дипломы у студентов

В России предложили ввести новую категорию дипломных проектов для студентов — социально ориентированные стартапы, которые можно будет защищать коллективно. Такую инициативу выдвинула председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова.
«Защита бизнес-проекта включает совместный доклад, презентацию, обоснование актуальности, целей, задач и ожидаемых результатов проекта, раздаточные материалы. Экзаменационная комиссия оценивает ответы студентов на заданные вопросы, итоговые оценки присваиваются каждому участнику индивидуально», — написала Лантратова в своем telegram-канале.
Депутат подчеркнула, что развитие предпринимательских компетенций студентов является одной из стратегически важных задач для страны. Это позволит повысить их конкурентоспособность на рынке труда, создать новые рабочие места и поддержать формирование инновационной экономики. Она также добавила, что уже существующий механизм защиты выпускных квалификационных работ в формате бизнес-проектов помогает не только подтвердить профессиональную готовность выпускников, но и мотивирует их к созданию собственных стартапов.
Ранее в России обсуждались меры по расширению образовательных возможностей для различных категорий граждан, в частности, для участников СВО, которым предложили разрешить бесплатно получать второе средне-специальное образование. С такой инициативой выступила уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова.
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