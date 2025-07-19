19 июля 2025
18 июля 2025

Челябинский депутат Госдумы Лантратова предложила изменить дипломы у студентов

В России предложили студентам защищать социальные стартапы
© Служба новостей «URA.RU»
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Яна Лантратова считает важным развитие предпринимательских компетенций студентов
Яна Лантратова считает важным развитие предпринимательских компетенций студентов Фото:

В России предложили ввести новую категорию дипломных проектов для студентов — социально ориентированные стартапы, которые можно будет защищать коллективно. Такую инициативу выдвинула председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова.

«Защита бизнес-проекта включает совместный доклад, презентацию, обоснование актуальности, целей, задач и ожидаемых результатов проекта, раздаточные материалы. Экзаменационная комиссия оценивает ответы студентов на заданные вопросы, итоговые оценки присваиваются каждому участнику индивидуально», — написала Лантратова в своем telegram-канале.

Депутат подчеркнула, что развитие предпринимательских компетенций студентов является одной из стратегически важных задач для страны. Это позволит повысить их конкурентоспособность на рынке труда, создать новые рабочие места и поддержать формирование инновационной экономики. Она также добавила, что уже существующий механизм защиты выпускных квалификационных работ в формате бизнес-проектов помогает не только подтвердить профессиональную готовность выпускников, но и мотивирует их к созданию собственных стартапов.

Ранее в России обсуждались меры по расширению образовательных возможностей для различных категорий граждан, в частности, для участников СВО, которым предложили разрешить бесплатно получать второе средне-специальное образование. С такой инициативой выступила уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова.

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В России предложили ввести новую категорию дипломных проектов для студентов — социально ориентированные стартапы, которые можно будет защищать коллективно. Такую инициативу выдвинула председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова. «Защита бизнес-проекта включает совместный доклад, презентацию, обоснование актуальности, целей, задач и ожидаемых результатов проекта, раздаточные материалы. Экзаменационная комиссия оценивает ответы студентов на заданные вопросы, итоговые оценки присваиваются каждому участнику индивидуально», — написала Лантратова в своем telegram-канале. Депутат подчеркнула, что развитие предпринимательских компетенций студентов является одной из стратегически важных задач для страны. Это позволит повысить их конкурентоспособность на рынке труда, создать новые рабочие места и поддержать формирование инновационной экономики. Она также добавила, что уже существующий механизм защиты выпускных квалификационных работ в формате бизнес-проектов помогает не только подтвердить профессиональную готовность выпускников, но и мотивирует их к созданию собственных стартапов. Ранее в России обсуждались меры по расширению образовательных возможностей для различных категорий граждан, в частности, для участников СВО, которым предложили разрешить бесплатно получать второе средне-специальное образование. С такой инициативой выступила уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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