Помощник президента РФ Владимир Мединский в ходе рабочей встречи с главой России Владимиром Путиным представил ему список украинских детей, якобы вывезенных с территории Украины. Общее число несовершеннолетних, указанных в документе, составляет 339 человек.
«Количество детей составляет 339... Еще неизвестно, сколько из них находится у нас, а сколько где-нибудь в Европе», — подчеркнул Мединский. Трансляцию заседания ведет телеканал «Россия 24».
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что российская делегация была ознакомлена со списком, включающим 339 украинских детей, утративших контакт с родителями или законными представителями по разным обстоятельствам. По слова политика, российская сторона планирует детально проанализировать полученные данные. Она также подчеркнула, что заявления киевских чиновников о якобы «20 тысячах похищенных детей», неоднократно звучавшие на различных площадках, не соответствуют реальному положению дел.
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