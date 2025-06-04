Мединский показал Путину список с якобы вывезенными украинскими детьми. Видео

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Мединский доложил Путину о ходе переговоров в Стамбуле
Мединский доложил Путину о ходе переговоров в Стамбуле Фото:
новость из сюжета
Мирные переговоры между Россией и Украиной

Помощник президента РФ Владимир Мединский в ходе рабочей встречи с главой России Владимиром Путиным представил ему список украинских детей, якобы вывезенных с территории Украины. Общее число несовершеннолетних, указанных в документе, составляет 339 человек.

«Количество детей составляет 339... Еще неизвестно, сколько из них находится у нас, а сколько где-нибудь в Европе», — подчеркнул Мединский. Трансляцию заседания ведет телеканал «Россия 24».

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что российская делегация была ознакомлена со списком, включающим 339 украинских детей, утративших контакт с родителями или законными представителями по разным обстоятельствам. По слова политика, российская сторона планирует детально проанализировать полученные данные. Она также подчеркнула, что заявления киевских чиновников о якобы «20 тысячах похищенных детей», неоднократно звучавшие на различных площадках, не соответствуют реальному положению дел.

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Помощник президента РФ Владимир Мединский в ходе рабочей встречи с главой России Владимиром Путиным представил ему список украинских детей, якобы вывезенных с территории Украины. Общее число несовершеннолетних, указанных в документе, составляет 339 человек. «Количество детей составляет 339... Еще неизвестно, сколько из них находится у нас, а сколько где-нибудь в Европе», — подчеркнул Мединский. Трансляцию заседания ведет телеканал «Россия 24». Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что российская делегация была ознакомлена со списком, включающим 339 украинских детей, утративших контакт с родителями или законными представителями по разным обстоятельствам. По слова политика, российская сторона планирует детально проанализировать полученные данные. Она также подчеркнула, что заявления киевских чиновников о якобы «20 тысячах похищенных детей», неоднократно звучавшие на различных площадках, не соответствуют реальному положению дел.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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