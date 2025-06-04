«У Зеленского началась истерика»: главные заявления Захаровой по итогам переговоров в Стамбуле

Президент Украины Владимир Зеленский во время переговоров в Стамбуле 2 июня допустил некорректные высказывания в адрес российской делегации и «зашелся в истерике». Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга.
По ее словам, Зеленский не только позволил себе оскорбительные заявления в отношении российских представителей, но и выступил с угрозами новых террористических атак против РФ. Она также добавила, что твердая позиция российской стороны вызвала возмущение не только у украинского президента, но и у главы офиса президента Украины Андрея Ермака, который, в свою очередь, призвал к введению дополнительных санкций против России. Главные заявления Захаровой по итогам переговоров в Стамбуле — в материале URA.RU.
Истерика Зеленского
По словам Марии Захаровой, достигнутые договоренности вызвали «у отдельных лиц на Банковой» заметное недовольство. Задал тон происходящему Зеленский, который допустил в адрес российской делегации резкие и оскорбительные высказывания. Подобная манера поведения с его стороны наблюдается не впервые: ранее он также выражал неудовлетворенность позицией российских представителей, подчеркнула Захарова. При этом, несмотря на то что результаты, предложенные российской стороной, были в целом восприняты положительно, соответствующих выводов из этого извлечено не было. Зеленский вновь прибегнул к эмоциональным заявлениям в отношении российской делегации, сопровождая их откровенными угрозами нанесения новых террористических ударов по территории России. Захарова заявила, что Россия категорически отвергает попытки вести с ней диалог с позиции силы или посредством ультиматумов.
Нет ни одного «похищенного» ребенка
Российская делегация получила перечень из 339 украинских детей, которые по различным причинам утратили связь с родителями или законными опекунами. Российская сторона намерена тщательно изучить предоставленную информацию, сказала Захарова. По ее словам, утверждения киевских властей о якобы «20 тысячах похищенных детей», которые озвучивались на разных уровнях, не соответствуют действительности. Украина не только не смогла подтвердить указанные цифры документально, но даже не предприняла попыток предоставить конкретную информацию: отсутствуют списки несовершеннолетних, данные их родителей либо законных представителей, разыскивающих детей.
Кроме того, не зафиксировано ни одного случая «похищения» ребенка, отметила представитель российского ведомства. Россия осуществляет эвакуацию несовершеннолетних из зон боевых действий, обеспечивая их безопасность. Речь идет, прежде всего, о детях-сиротах и оставшихся без попечения взрослых, подчеркнула Захарова.
Российская сторона прилагает все усилия для восстановления семейных связей и воссоединения детей с родственниками. Эта деятельность реализуется успешно. По информации уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой, сейчас 101 несовершеннолетний из 81 семьи воссоединился с родителями или родственниками, проживающими как на Украине, так и в других странах. Кроме того, 22 ребенка из 15 семей возвратились с Украины в Россию.
Захарова напомнила результаты второго раунда переговоров
В рамках жеста доброй воли российская сторона планирует передать Украине около шести тысяч тел погибших украинских военнослужащих. Ожидается, что этот процесс будет запущен в ближайшем будущем.
Киев получил предложение рассмотреть возможность введения кратковременных перемирий с приостановкой использования беспилотников на срок от двух до трех дней на отдельных участках линии фронта. Целью таких мер является обеспечение безопасности при сборе тел погибших, напомнила Захарова.
Кроме того, достигнута договоренность о проведении обмена всеми тяжелоранеными и тяжело больными военнопленными. Для реализации этого соглашения планируется создание постоянных медицинских комиссий, которые будут составлять списки на обмен на основании медицинских заключений, без необходимости ожидания масштабных политических решений. Обмены тяжелоранеными будут осуществляться на регулярной основе в рабочем порядке.
Также Захарова отметила, что стороны пришли к соглашению о взаимном обмене пленными военнослужащими младше 25 лет по принципу «всех на всех». При этом минимальное количество участников обмена с каждой стороны составит не менее одной тысячи человек.
Запад поддерживает терроризм Украины
Мария Захарова заявила, что страны Запада причастны к террористической деятельности Украины, поскольку поставляют ей вооружение, которое используется для терактов. Кроме того, официальный представитель МИД РФ отметила, что в ответ на отказ германских властей продлить вид на жительство руководителю представительства медиагруппы «Россия сегодня» Сергею Феоктистову российская сторона приняла решение о введении ответных мер в отношении представителей немецких СМИ.
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