Гребень высокого давления вытеснит ливни из Челябинской области

Ливни уйдут на юг региона Алина Яковлева © URA.RU

В Челябинской области из-за продвижения гребня высокого давления ливни с грозами к 6 июня постепенно уйдут в южную часть региона. Об этом предупредили синоптики Челябинского гидрометеоцентра.

«С северо-запада на регион продвигается обширный гребень высокого давления, вытесняя фронтальную систему на юг Челябинской области. В связи с этим в южной половине области ожидаются дожди с грозами, а в северной половине будет преобладать сухая погода», — уточнили метеорологи.

Погода в северной части региона остается с переменной облачностью и кратковременными дождями, на юге — сильные дожди и грозы. Ветер северный, 3-8 метров в секунду, порывы могут быть до 14 метров в секунду. Ночные температуры еще холодные, 9-14 градусов, в низинах до шести градусов тепла, днем комфортные 19-24 градуса. При этом ливни покинут Челябинск — 6 июня синоптики обещают переменную облачность и без осадков.

На регион после недельной жары с 3 июня обрушились грозы. Вода в водоемах прогрелась до 19 градусов тепла, что еще не совсем комфортно для длительного купания.