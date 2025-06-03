Вода в челябинских озерах прогрелась до +19 градусов

Вода в озерах Челябинской области прогрелась до +19 градусов, а в реках — до +20 градусов. Об этом URA.RU рассказал начальник филиала ФГБУ «Уральское УГМС» Валерий Кочегоров.
«Вода в озерах, которые мы мониторим, прогрелась от 16,6 до 19 градусов. Это озера Тургояк, Кундравы, Чебаркуль и Аргаяш. В реках, в том числе Ай, Урал, Миасс, температура воды сейчас составляет от 17 до 20 градусов», — сообщил URA.RU Кочегоров.
В Челябинске на пляже «Солнечный берег» на озере Смолино журналисту URA.RU сообщили, что вода для купания еще прохладная. «Температура воды +18 градусов. Холодная еще», — сообщила администратор.
Несмотря на то, что погода в Челябинской области немного испортилась и аномальная жара спала, к выходным вода в водоемах прогреется еще на пару градусов, добавил Кочегоров. «Жара спала, но температура воздуха находится в пределах нормы, а к выходным и вовсе снова потеплеет. Поэтому температура воды в ближайшую неделю прогреется еще», — отметил собеседник.
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