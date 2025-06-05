Путин поручил раздать детям карты по три тысячи рублей

05 июня 2025 в 17:35 Размер текста - 17 +

Владимир Путин предложил с 2026 года запустить программу «Детская книжная карта» Роман Наумов Президент РФ Владимир Путин поручил с 2026 года запустить программу «Детская книжная карта», которая позволит семьям с дошкольниками приобретать книги на сумму 3 тысячи рублей. Об этом сообщает пресс-служба Кремля. «Книга — это неотъемлемая часть воспитательного процесса и семейных традиций. Такие карты с номиналом в три тысячи рублей получат семьи, в которых растут дошкольники в возрасте от трех до шести лет», — заявил Путин на заседании Совета по реализации госполитики в сфере поддержки русского языка и языков народов России, его слова приводит telegram-канал Кремля. Программа направлена на поддержку чтения среди детей и укрепление семейных традиций. Карта будет выдаваться каждому ребенку в возрасте трех лет, что особенно значимо для многодетных семей. Подробности реализации программы, включая механизм выдачи карт и список магазинов-партнеров, уточняются. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент РФ Владимир Путин поручил с 2026 года запустить программу «Детская книжная карта», которая позволит семьям с дошкольниками приобретать книги на сумму 3 тысячи рублей. Об этом сообщает пресс-служба Кремля. «Книга — это неотъемлемая часть воспитательного процесса и семейных традиций. Такие карты с номиналом в три тысячи рублей получат семьи, в которых растут дошкольники в возрасте от трех до шести лет», — заявил Путин на заседании Совета по реализации госполитики в сфере поддержки русского языка и языков народов России, его слова приводит telegram-канал Кремля. Программа направлена на поддержку чтения среди детей и укрепление семейных традиций. Карта будет выдаваться каждому ребенку в возрасте трех лет, что особенно значимо для многодетных семей. Подробности реализации программы, включая механизм выдачи карт и список магазинов-партнеров, уточняются.