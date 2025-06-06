Продолжи стихи Пушкина: тест на знание творчества великого поэта

Тест на знание творчества Александра Пушкина
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6 июня исполняется 226 лет со дня рождения Александра Пушкина
6 июня исполняется 226 лет со дня рождения Александра Пушкина Фото:

6 июня 2025 года исполняется 226 лет со дня рождения поэта Александр Пушкина. Велики русский поэт написал более 500 стихотворений и 12 поэм, в том числе «Руслан и Людмила», «Кавказский пленник», «Гавриилиада», «Братья разбойники» и другие. Предлагаем вам проверить, насколько хорошо вы знаете его творчество. URA.RU подготовило тест, в котором нужно продолжить строки из самых известных стихов и поэм Александра Пушкина.

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6 июня 2025 года исполняется 226 лет со дня рождения поэта Александр Пушкина. Велики русский поэт написал более 500 стихотворений и 12 поэм, в том числе «Руслан и Людмила», «Кавказский пленник», «Гавриилиада», «Братья разбойники» и другие. Предлагаем вам проверить, насколько хорошо вы знаете его творчество. URA.RU подготовило тест, в котором нужно продолжить строки из самых известных стихов и поэм Александра Пушкина.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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