Продолжи стихи Пушкина: тест на знание творчества великого поэта

6 июня исполняется 226 лет со дня рождения Александра Пушкина
6 июня 2025 года исполняется 226 лет со дня рождения поэта Александр Пушкина. Велики русский поэт написал более 500 стихотворений и 12 поэм, в том числе «Руслан и Людмила», «Кавказский пленник», «Гавриилиада», «Братья разбойники» и другие. Предлагаем вам проверить, насколько хорошо вы знаете его творчество. URA.RU подготовило тест, в котором нужно продолжить строки из самых известных стихов и поэм Александра Пушкина.
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