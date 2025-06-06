Спустя девять лет найдена девушка, пропавшая после обиды на родителей

В Санкт-Петербурге спустя девять лет была найдена девушка, исчезнувшая в декабре 2016 года после конфликта с родственниками. Об этом сообщили в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета России по городу.
«В Санкт-Петербурге найдена девушка, пропавшая 9 лет назад <...> Как пояснила найденная женщина, она действительно самовольно покинула больницу из-за разногласий, возникших в семье, также из-за того, что не хотела делать операцию», — сообщили в Следственном комитете. Историю происшествия представители ведомства опубликовали в telegram-канале.
Обнаружили девушку 2 июня 2025 года в городе Сестрорецке с помощью поисковой системы. После установления адреса она была приглашена в Управление криминалистики для проведения следственных действий. До совершеннолетия девушка скрывалась у подруги и не поддерживала связь с родственниками.
В конце декабря 2016 года в правоохранительные органы поступило заявление от женщины о пропаже ее дочери, 2000 года рождения. По словам заявительницы, 25 декабря 2016 года девушка самостоятельно ушла из детской больницы, где находилась на лечении в связи с плановой операцией. До момента исчезновения подросток удалила страницу в социальной сети, оставила все вещи и документы в лечебном учреждении, а затем взяла верхнюю одежду у соседки по палате.
В ходе поиска были осмотрены записи с камер видеонаблюдения, опрошены свидетели и привлечены волонтеры. Отрабатывались все версии, включая возможный несчастный случай: водолазы обследовали ближайший водоем, но поиски результата не дали.
По данным ведомства, уголовное дело по факту исчезновения девушки насчитывает более 84 томов. За девять лет предварительного следствия были допрошены свыше 450 свидетелей, проведены многочисленные экспертизы и технические поисковые мероприятия. В Следственном комитете подчеркнули, что противоправных действий в отношении девушки не совершалось, а расследование уголовного дела продолжается.
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