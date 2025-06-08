Представительница челябинской VIP-семьи вновь оказалась на скамье подсудимых

Внучка известного советского хоккеиста из Челябинска Николая Беца, Екатерина, получившая отсрочку от отбывания 4-летнего срока за обман клиентов, вновь оказалась на скамье подсудимых. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Тракторозаводского райсуда Челябинска, ее судят по новым эпизодам мошенничества.
«В суд поступило уголовное дело в отношении Бец. Ее обвиняют по трем новым эпизодам мошенничества. В деле новые потерпевшие», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда.
Сейчас Бец находится под подпиской о невыезде. После достижения ее ребенком 14-летнего возраста она будет отправлена в колонию. Но пока непонятно на сколько. Приговор по новому делу может быть суровее предыдущего.
Бец попала под следствие в 2021 году. Ее заподозрили в обмане клиентов, которым она оказывала риелторские услуги. По версии следствия, женщина действовала разнообразно: некоторых клиентов она «кидала» сразу после получения аванса за работу, от других же получала доверенности, вводя их в заблуждение, а после присваивала вырученные с продаж их квартир деньги. Среди обманутых клиентов Бец была вдова чемпиона мира по хоккею, форварда челябинского ХК «Трактор» Валерия Карпова — Анна. Некогда женщины дружили.
В 2022 году Бец признали виновной. Но тогда ей удалось избежать реального срока — отделалась четырьмя с половиной годами условно. При этом у следствия появились новые данные о преступной деятельности внучки известного хоккеиста. В 2023 году ей назначили реальное наказание, предоставив отсрочку от отбытия срока. Сейчас это наказание могут ужесточить.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!