04 августа 2022

Суд оставил на свободе представительницу челябинской VIP-семьи

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Приговор Андрею Пязоку и Сергею Вегельману в суде Центрального района. Челябинск, приговор, судья, суд
Женщина получила условный срок за аферы Фото:

Тракторозаводский районный суд Челябинска огласил приговор в отношении внучки известного хоккеиста Николая Беца Екатерины Бец, виновной в мошенничестве. Женщина осталась на свободе, рассказала URA.RU консультант суда Ирина Савинкова.

«Бец приговорена к 4 годам 6 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года. Приговор не вступил в силу и может быть обжалован», — рассказала Ирина Савинкова.

Гособвинитель, помощник прокурора Тракторозаводского района Екатерина Дунаева уточнила, что вопрос об обжаловании приговора будет решен после его получения и изучения. Ранее стало известно, что в прениях прокурор просил назначить обвиняемой реальный срок лишения свободы.

Бец признали виновной в обмане клиентов, которые обращались к ней как к риелтору. Она обещала им помощь в продаже или покупке жилья. Заявление против нее подала даже ее бывшая подруга, вдова хоккеиста Валерия Карпова Анна.

Бец является представительницей хоккейной династии. Ее дед, отец и брат — хоккеисты, дед был игроком и тренером ХК «Трактор».

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Тракторозаводский районный суд Челябинска огласил приговор в отношении внучки известного хоккеиста Николая Беца Екатерины Бец, виновной в мошенничестве. Женщина осталась на свободе, рассказала URA.RU консультант суда Ирина Савинкова. «Бец приговорена к 4 годам 6 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года. Приговор не вступил в силу и может быть обжалован», — рассказала Ирина Савинкова. Гособвинитель, помощник прокурора Тракторозаводского района Екатерина Дунаева уточнила, что вопрос об обжаловании приговора будет решен после его получения и изучения. Ранее стало известно, что в прениях прокурор просил назначить обвиняемой реальный срок лишения свободы. Бец признали виновной в обмане клиентов, которые обращались к ней как к риелтору. Она обещала им помощь в продаже или покупке жилья. Заявление против нее подала даже ее бывшая подруга, вдова хоккеиста Валерия Карпова Анна. Бец является представительницей хоккейной династии. Ее дед, отец и брат — хоккеисты, дед был игроком и тренером ХК «Трактор».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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