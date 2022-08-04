Суд оставил на свободе представительницу челябинской VIP-семьи

05 августа 2022 в 18:45 Размер текста - 17 +

Женщина получила условный срок за аферы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Тракторозаводский районный суд Челябинска огласил приговор в отношении внучки известного хоккеиста Николая Беца Екатерины Бец, виновной в мошенничестве. Женщина осталась на свободе, рассказала URA.RU консультант суда Ирина Савинкова. «Бец приговорена к 4 годам 6 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года. Приговор не вступил в силу и может быть обжалован», — рассказала Ирина Савинкова. Гособвинитель, помощник прокурора Тракторозаводского района Екатерина Дунаева уточнила, что вопрос об обжаловании приговора будет решен после его получения и изучения. Ранее стало известно, что в прениях прокурор просил назначить обвиняемой реальный срок лишения свободы. Бец признали виновной в обмане клиентов, которые обращались к ней как к риелтору. Она обещала им помощь в продаже или покупке жилья. Заявление против нее подала даже ее бывшая подруга, вдова хоккеиста Валерия Карпова Анна. Бец является представительницей хоккейной династии. Ее дед, отец и брат — хоккеисты, дед был игроком и тренером ХК «Трактор».

Тракторозаводский районный суд Челябинска огласил приговор в отношении внучки известного хоккеиста Николая Беца Екатерины Бец, виновной в мошенничестве. Женщина осталась на свободе, рассказала URA.RU консультант суда Ирина Савинкова. «Бец приговорена к 4 годам 6 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года. Приговор не вступил в силу и может быть обжалован», — рассказала Ирина Савинкова. Гособвинитель, помощник прокурора Тракторозаводского района Екатерина Дунаева уточнила, что вопрос об обжаловании приговора будет решен после его получения и изучения. Ранее стало известно, что в прениях прокурор просил назначить обвиняемой реальный срок лишения свободы. Бец признали виновной в обмане клиентов, которые обращались к ней как к риелтору. Она обещала им помощь в продаже или покупке жилья. Заявление против нее подала даже ее бывшая подруга, вдова хоккеиста Валерия Карпова Анна. Бец является представительницей хоккейной династии. Ее дед, отец и брат — хоккеисты, дед был игроком и тренером ХК «Трактор».